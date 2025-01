Terribile lutto scuote il mondo della musica italiana: è morta Nora Orlandi, la storica cantante di 4+4 è scomparsa a 91 anni.

Nora Orlandi, cantante, compositrice e pianista, si è spenta serenamente a Roma nella notte del 31 dicembre 2024 all’età di 91 anni. Fondatrice del celebre gruppo vocale “I 4+4 di Nora Orlandi“, è stata una figura cardine della musica italiana e ha lasciato un segno indelebile nella storia del Festival di Sanremo e delle colonne sonore televisive.

Ma scopriamo tutti i dettagli della sua brillante carriera.

Addio a Nora Orlandi: il triste annuncio

Ad annunciarne la scomparsa è stata la giornalista Rai Barbara Carfagna con un post su X (ex Twitter).

RIP Nora Orlandi, si è spenta stanotte serenamente una delle colonne della Rai. Dai 4+4 a tutte le colonne sonore di spettacoli e sigle di cartoni animati. Io ero nel suo coro da bambina e con lei incidemmo “Viva la Rai” con Renato Zero. La ricordo con grande affetto. Un bacio… pic.twitter.com/YvBFrldyBW — barbara carfagna (@barbaracarfagna) January 1, 2025

La giornalista ha scritto: “Rip Nora Orlandi, si è spenta serenamente una delle colonne della Rai. Io ero nel suo coro da bambina e con lei incidemmo ‘Viva la Rai’ con Renato Zero. La ricordo con grande affetto“.

Nata a Voghera il 28 giugno 1933, Nora Orlandi si è diplomata al Conservatorio di Genova. A soli 18 anni iniziò la sua carriera con l’Orchestra Rai di Roma, dove ha collaborato con maestri del calibro di Bruno Canfora e Lelio Luttazzi. Nel 1952 creò il suo primo gruppo vocale, il Quartetto 2+2, che negli anni si evolse nei celebri “I 4+4 di Nora Orlandi“.

Il gruppo è diventato un’istituzione musicale, partecipando come coristi fissi a eventi iconici come il Festival di Sanremo, Canzonissima e Un Disco per l’Estate. Nora Orlandi e i suoi coristi hanno collaborato con artisti come Lucio Battisti, Adriano Celentano, Gianni Morandi e Mia Martini.

Nora Orlandi: un’icona della musica italiana

Oltre alla sua attività come corista e compositrice, Nora Orlandi ha lasciato un’impronta indelebile nelle sigle di cartoni animati e spettacoli televisivi, che hanno accompagnato generazioni di spettatori. Negli anni Ottanta decise di dedicarsi all’insegnamento, diventando anche docente di canto in Amici di Maria De Filippi.

Silvia Annicchiarico, sua corista, ha ricordato: “Con grande tristezza ho appena saputo della scomparsa di una grandissima maestra di musica che mi ha insegnato tanto“.