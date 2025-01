Momenti di paura al Grande Fratello: un concorrente si sente male e si genera il caos nella Casa. Scopri cos’è successo.

La permanenza nella casa del Grande Fratello continua a rivelarsi intensa e difficile per i concorrenti. Questa volta, al centro dell’attenzione è finita Helena Prestes, che nelle ultime ore avrebbe avuto un attacco di panico in confessionale, come riportato da Luca Calvani. La situazione si sarebbe verificata dopo una furiosa lite tra la modella e Shaila Gatta, avvenuta lunedì dopo la puntata del reality. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’episodio.

Grande Fratello, Luca Calvani: “Ero impaurito, non sapevo come aiutarla”

Luca Calvani, che era presente nel confessionale con Helena, ha raccontato il momento drammatico: “Lei ha avuto un attacco di panico lì dentro il confessionale, ero da solo con lei. Sono un uomo di 50 anni, eppure ero impaurito, non sapevo cosa fare. Non si faceva nemmeno toccare“.

Helena Prestes

L’attore ha spiegato di aver provato grande preoccupazione e di non sapere come agire per supportarla in quel momento così delicato.

Ma anche la stessa Helena ha detto la sua dopo il preoccupante episodio.

Le parole di Helena Prestes: “Non ce la faccio più”

Helena Prestes, visibilmente provata, ha espresso il suo disagio crescente all’interno della casa: “Non ce la faccio più. Nella vita non è niente di costruttivo, nessuno ammette i propri errori. Vogliono solo stressare l’altro, ma io non sono di roccia. Dal giorno uno penso di andarmene“.

La modella ha sottolineato di sentirsi isolata e stanca degli scontri continui con gli altri concorrenti, che fin dal suo ingresso l’hanno messa sotto pressione.

Il clima all’interno del Grande Fratello sembra farsi ogni giorno più pesante e sta portando i concorrenti a vivere momenti di grande difficoltà emotiva. Gli spettatori si chiedono come evolverà la situazione e se Helena riuscirà a ritrovare la serenità o deciderà di lasciare la casa.