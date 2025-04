Simona Ventura festeggia 60 anni ripercorrendo carriera e vita privata. Poi annuncia: tra 10 anni, con Giovanni Terzi, si trasferirà al mare.

Simona Ventura festeggia oggi i suoi 60 anni, un compleanno che la porta a riflettere sul passato e a guardare con entusiasmo al futuro. In un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha raccontato il suo percorso professionale e personale, e ha rivelato anche i suoi progetti per il domani.

Senza voler organizzare una festa sfarzosa, ha scelto di trascorrere la giornata con la sua famiglia in una cena intima. “Quando siamo tutti al completo, siamo in quindici“, ha detto con il suo solito spirito ironico. Ma scopriamo che cosa ha raccontato in questa occasione speciale.

Simona Ventura: dai successi in TV alla rinascita professionale

Simona Ventura ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera, dagli inizi come giornalista sportiva fino al successo come conduttrice televisiva. Ha ricordato esperienze indimenticabili, come la copertura delle Olimpiadi di Barcellona e dei Mondiali del 1990, oltre alla svolta professionale con Mai dire Gol, che la rese una delle donne più popolari della televisione italiana.

Dopo l’addio alla Rai, la sua carriera ha preso nuove direzioni con X Factor su Sky e le collaborazioni con Maria De Filippi per Amici e Temptation Island. Un periodo non privo di difficoltà, ma che le ha permesso di reinventarsi.

Simona Ventura – www.donnaglamour.it

Un altro punto di svolta per Simona Ventura è stato l’incontro con Giovanni Terzi, con cui ha costruito una nuova vita. “Pensavo che sarei rimasta sola, invece ho trovato un compagno con cui condividere tutto” ha confessato.

La coppia ha già pianificato il futuro: “Tra dieci anni ci trasferiremo al mare” ha svelato la conduttrice.

Il paragone con Chiara Ferragni

Nel corso dell’intervista, la Ventura ha commentato anche la situazione di Chiara Ferragni e Fedez, e ha dichiarato di riconoscersi nella storia dell’influencer.

“Ha commesso un errore, ma ha pagato e ora è giusto andare oltre” ha detto, mostrando empatia per il momento difficile della coppia. “Entrambi stanno attraversando momenti complicati. Non parteggio per nessuno” ha dichiarato.