Eleonora Abbagnato racconta un episodio di gelosia con Federico Balzaretti: scopri il retroscena e di chi si tratta.

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno svelato in televisione un curioso episodio di gelosia che ha coinvolto l’étoile e l’ex calciatore. Durante il programma Obbligo o Verità, la ballerina ha raccontato con grande ironia di una situazione che l’ha particolarmente infastidita a causa di una conduttrice sportiva particolarmente affascinante. Ma scopriamo che cosa è successo.

La scenata di gelosia di Eleonora Abbagnato

Il racconto di Eleonora Abbagnato a Obbligo o Verità ha sorpreso il pubblico per le sue dichiarazioni.

“Gli metteva il c**o in faccia” ha raccontato la Abbagnato, spiegando di aver reagito con imitazioni e scenate di gelosia. Quando le è stato chiesto se la misteriosa donna fosse Diletta Leotta, la ballerina ha risposto con un sorriso enigmatico: “Forse sì, forse no… Siete tutti innamorati di lei“.

Qui il video del racconto dell’ex étoile.

Nonostante questi episodi di gelosia, la relazione tra Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti non ha mai vacillato. L’étoile ha ammesso di aver trovato una soluzione efficace per evitare inutili tensioni: il marito ha scelto di non avere amicizie femminili, così da non darle motivo di preoccupazione.

A testimonianza della loro intesa, Balzaretti ha confermato pubblicamente quanto sia innamorato della moglie, sottolineando spesso la sua bellezza: “È bellissima, glielo ripeto che è bellissima” ha dichiarato con entusiasmo.

La storia d’amore tra Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti

Il loro amore è nato nel 2010 a Palermo, grazie a un amico comune. L’ex calciatore, già padre di due bambine, ha conquistato Eleonora proprio grazie al suo modo affettuoso di rapportarsi con le figlie.

Dopo un anno di frequentazione, Balzaretti ha fatto una romantica proposta di matrimonio e la coppia si è sposata il 13 giugno 2011 nella splendida Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni a Palermo.