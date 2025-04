Il famoso imprenditore milanese Davide Lacerenza ricoverato per sospetto ictus al Policlinico di Milano. Scopri i dettagli.

Nelle prime ore di martedì 1 aprile 2025, Davide Lacerenza, imprenditore milanese di 59 anni e titolare de “La Gintoneria di Davide“, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Milano per un sospetto ictus. Attualmente è ricoverato nel reparto di Neurologia, dove i medici stanno effettuando gli accertamenti necessari per confermare la diagnosi e stabilire il percorso terapeutico più adeguato. Ma questo è un momento particolarmente complesso per Lacerenza, e non solo dal punto di vista della salute. ​

Davide Lacerenza: un periodo difficile per l’imprenditore milanese

Questo evento si inserisce in un contesto già complesso per Lacerenza.

Il 4 marzo scorso, infatti, era stato arrestato insieme alla sua ex compagna Stefania Nobile e a Davide Ariganello con l’accusa di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Stefania Nobile e Wanna Marchi

Dopo l’interrogatorio di garanzia, durante il quale si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per tutti la misura cautelare degli arresti domiciliari. ​

Le indagini e le accuse a carico di Davide Lacerenza

Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano, hanno rivelato che Lacerenza e i suoi soci avrebbero offerto ai clienti de “La Gintoneria” non solo bevande di pregio e piatti gourmet, ma anche sostanze stupefacenti e la possibilità di usufruire di prestazioni sessuali rese da escort.

Queste attività avrebbero generato notevoli guadagni illeciti, poi riciclati nell’attività commerciale.

Lacerenza, Stefania Nobile e Davide Ariganello si trovano attualmente agli arresti domiciliari con accuse di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Tuttavia, il ricovero d’urgenza di Lacerenza cambia le cose. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’imprenditore e gli sviluppi delle indagini.