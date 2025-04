Anna Tatangelo festeggia i 15 anni del figlio Andrea con una dolce dedica su Instagram. Gigi D’Alessio si unisce agli auguri.

Andrea D’Alessio, figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, ha compiuto 15 anni, e i suoi genitori hanno celebrato questa giornata speciale con toccanti dediche sui social. Le immagini e i messaggi condivisi su Instagram hanno emozionato i fan della cantante e del celebre cantautore napoletano. Scopriamo che cosa hanno scritto.

Gli auguri di Anna Tatangelo per i 15 anni del figlio Andrea

Anna Tatangelo ha pubblicato un carosello di foto su Instagram per festeggiare il compleanno del figlio Andrea. Negli scatti si vedono madre e figlio in momenti di grande complicità, tra sorrisi e abbracci affettuosi.

La cantante ha accompagnato le immagini con una dedica speciale: “Auguri al mio ometto! 15 anni! Grazie per l’amore che mi dai costantemente! Ogni giorno trovo la mia casa nei tuoi occhi (soprattutto quando sorridi). Sono grata di averti nella mia vita.. Sempre e per sempre il mio tutto“.

Il post ha ricevuto moltissimi commenti da parte di fan e personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Giorgia, Emanuel Lo, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, che hanno voluto unirsi agli auguri per Andrea.

In un’intervista a Verissimo, Anna Tatangelo aveva raccontato il forte legame con Andrea, rivelando che il ragazzo ha già un discreto successo in amore. La cantante ha anche espresso il desiderio di trasmettergli la passione per la musica, anche se il giovane sembra più interessato ai social.

Anche Gigi D’Alessio celebra il figlio con un messaggio emozionante

Anche papà Gigi D’Alessio non ha fatto mancare il suo affetto al figlio, condividendo una foto di loro due al mare, sorridenti e vicini.

Il cantante ha accompagnato lo scatto con una frase piena d’amore: “Il principino fa 15 anni! Auguri core mi“.

Un messaggio semplice ma profondo, che ha toccato il cuore dei suoi follower.

Nonostante la separazione tra i due artisti, il loro affetto per Andrea è sempre stato al centro della loro vita, come dimostrano queste dolci dediche condivise pubblicamente.