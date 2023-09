Simpatico momento madre-figlio sui social. Protagonisti Anna Tatangelo e Andrea D’Alessio, figlio che la donna ha avuto dal noto Gigi.

Il loro rapporto è davvero speciale e per questo non c’è da stupirsi che Anna Tatangelo abbia accettato l’invito di suo figlio Andrea, a partecipare per qualche minuto ad una diretta social con lui. La cantante e il ragazzo, figlio di Gigi D’Alessio, hanno risposto alle domande dei fan, comprese le curiosità sul noto papà…

Anna Tatangelo in diretta social col figlio di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Impegnata a Milano per la Fashion Week, la bella Anna non si è sottratta, come detto, alla richiesta del figlio in merito al fare una diretta social insieme. La cantante ha scherzato con il ragazzo e ha avuto modo di parlare che di papà Gigi.

In realtà “la gag” è nata dopo una domanda di una fan che chiedeva ad Andrea D’Alessio chi preferisse, in tema musicale, tra i due genitori.

La risposta del ragazzo è stata curiosa: “Il modo in cui canta papà è un modo suo che può piacere o non può piacere, a me personalmente non mi fa impazzire, mi piace, perché le canzoni le so ed è mio padre… Però mia mamma mi piace molto di più il genere, molto rilassante”.

Simpatica, in tal senso, la replica della Tatangelo: “Ah ah ah, ma non è vero. Poi dici le stesse cose di tuo padre se sei in diretta con lui. Dai!”.

Andrea ha poi precisato che conosce tutte le canzoni di papà Gigi ma che comunque preferisce come canta sua madre.

Poi ancora: “A mio padre voglio sempre tanto bene comunque”. La bella Anna ha poi fatto un gesto del naso lungo per far capire che, invece, il discorso di Andrea fosse molto per l’occasione in tema preferenza musicale.

Durante la diretta ci sono stati poi tanti altri passaggi interessanti non solo su papà Gigi. Andre vorrebbe diventare un modello ma non disdegnerebbe fare il tennista.

Inoltre, sempre durante il dialogo madre-figlio, la Tatangelo ha ricordato al ragazzo come deve usare i social e dato, in generale, qualche consiglio utile a lui e tutti gli altri giovani che utilizzano i vari network.

Di seguito anche un tenero post Instagram della cantante dedicato al figlio: