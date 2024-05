La verità dietro le voci sulla rissa con Cristiano Iovino che coinvolgerebbero Fedez: l’ex marito di Chiara Ferragni rompe il silenzio.

Il noto rapper Fedez si trova al centro di una controversia riguardante un’aggressione avvenuta la notte del 22 aprile a Cristiano Iovino.

Nelle scorse ore, l’ormai ex marito di Chiara Ferragni è stato accusato di aver preso parte al pestaggio. Prontamente, il rapper ha deciso di rompere il silenzio e nega l’accaduto.

Pestaggio a Cristiano Iovino: la difesa di Fedez

Come riportato dall’Ansa e IlMessaggero.it, il noto rapper Fedez nega fermamente la sua presenza durante il pestaggio.

“Io non c’ero, e dalla telecamera non si vede niente“, ha dichiarato, sottolineando l’assenza di prove visive che lo collegano direttamente all’aggressione.

Fedez

Durante una recente intervista rilasciata alla Stampa, l’ex marito di Chiara Ferragni ha commentato l’accaduto, mettendo in dubbio la gravità della situazione descritta dai media.

“Tutti parlano di un massacro, ma poco dopo è andato a ballare a Ibiza. Se non ci fosse il mio nome non ci sarebbe notizia“, ha affermato, questionando la portata reale degli eventi riportati.

Secondo il rapper, non esistono referti medici né denunce ufficiali che confermano la gravità delle accuse.

“Se questa persona non è stata portata in ospedale non c’è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare?“, conclude.

Le indagini in corso

Le indagini sono ancora in corso, e secondo il Corriere della Sera, alcuni testimoni hanno notato la presenza di Fedez vicino al luogo dell’aggressione.

Tuttavia, le telecamere di sicurezza non hanno registrato immagini chiare che possano confermare queste affermazioni.

Le fonti citano anche la possibile presenza di Christian Rosiello, bodyguard del rapper, insieme ad altri individui collegati al Milan e una ragazza bionda.

Quest’ultima è stata identificata come Ludovica Di Gresy, una ragazza che potrebbe aver avuto un ruolo nei disordini iniziali in una discoteca.