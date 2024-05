Durante la diretta social Fabio Rovazzi è stato vittima del furto del suo smartphone. Il video dell’accaduto è diventato virale!

Disavventura per Fabio Rovazzi nel pomeriggio di domenica quando, seduto ad un tavolino di un bar di Milano, il cantante viene scippato da un giovane mentre è in diretta social. L’accaduto è stato ripreso in diretta dallo smartphone di Rovazzi che ha continuato a riprendere anche mentre il malvivente si è dato alla fuga con il bottino.

Ma vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Fabio Rovazzi: scippo in diretta a Milano

Rovazzi è molto attivo sui social, e nella giornata di ieri, domenica 12 maggio, ha organizzato una diretta social con i suoi follower. Ma di certo non si aspettava un epilogo simile.

Infatti, mentre era intento a rispondere alle domande degli utenti, Rovazzi è stato derubato del suo smartphone. Nel video si vede un giovane uomo passare alle spalle del cantante e subito dopo si vede l’inquadratura cambiare drasticamente. Non è facile intuire che qualcuno ha sottratto il cellulare. Poi la fuga del giovane, ripresa in diretta.

Il video della diretta, e dello scippo, è stato ripostato da tanti utenti, tra cui Trash Italiano.

Ma come è finita la vicenda?

Il video della diretta di Fabio Rovazzi diventa virale

Dopo la fuga, il video della diretta si interrompe con un’inquadratura che lascia intendere che il cellulare si trova nella tasca del malvivente che ha rubato lo smartphone di Fabio Rovazzi.

Ancora non si sa se il cantante è riuscito a recuperare lo smartphone, ma al momento non ha pubblicato alcun aggiornamento sul suo profilo Instagram per aggiornare i fan.

Riuscirà Rovazzi a recuperare il suo prezioso smartphone o è perso per sempre? Intanto sui social impazza il video dell’accaduto, che sta raccogliendo migliaia di commenti di utenti da tutta Italia.