Fabio Rovazzi è stato sulla bocca di tutti per le sue hit, ma c’è molto di più da scoprire: l’amicizia (finita) con Fedez, il duetto con Morandi e il Festival di Sanremo in coppia con… Orietta Berti.

Vi sfidiamo a trovare qualcuno (under 70!) che non sappia chi è Fabio Rovazzi. D’altronde se in passato sei stato legato da una amicizia (e collaborazione) con Fedez e sei in gamba la tua carriera non può fare altro se non crescere a vista d’occhio. Con la sua Andiamo a comandare ci ha fatto ballare (fino alla nausea, diciamolo) da quando è uscita, ha collaborato con Gianni Morandi e ha anche fatto un Sanremo Giovani, con Pippo Baudo, e un Festival della canzone italiana… su una nave insieme a Orietta Berti. Scopriamo qualcosa in più su di lui!

Fabio Rovazzi: la biografia e la carriera

Fabio Rovazzi è nato a Milano il 18 gennaio 1994, sotto il segno del Capricorno. All’età di 18 anni ha lasciato la scuola: “Ho fatto il liceo artistico e ho lasciato senza motivo al quarto anno, a un passo dal diploma. A quel punto ho cominciato a lavorare nelle discoteche, arrivando a fare video per le serate”, ha raccontato.

La sua “Andiamo a comandare” è stata più di un tormentone. Nell’estate del 2016 questo ragazzo fino ad allora poco conosciuto ha conquistato le radio di tutta Italia e di conseguenza le spiagge. Introdotto nel mondo della musica da Fedez, Fabio Rovazzi è entrato in maniera prorompente in scena.

FABIO ROVAZZI

Come se non bastasse, nel 2017 pubblica Volare, e nel 2018 incide “Faccio quello che voglio” nientemeno che con Gianni Morandi. Manco a dirlo: altri due tormentoni.

Sul palco sembra essere a suo agio tanto che nell’autunno del 2018 viene scelto per condurre insieme a Pippo Baudo Sanremo Giovani, il concorso canoro per le Nuove Proposte.

Nel luglio del 2019 riesce ad avere in uno dei suoi videoclip, anche il giornalista e direttore del tg La 7 Enrico Mentana. Collabora poi anche con Loredana Bertè, nel brano Senza Pensieri, e nel 2021 con Eros Ramazzotti in La mia felicità.

Fabio Rovazzi e Fedez: perché hanno litigato

“Ringrazio Fede (Fedez, ndr) per quello che ha fatto per me all’inizio, per la spinta che mi ha dato e per la mano che mi ha dato durante il mio percorso. Le amicizie nascono, crescono, corrono e a volte inciampano. Noi siamo, bene o male, inciampati perché abbiamo in mente delle idee differenti”.

Così Rovazzi, nell’estate del 2018 nel corso della conferenza stampa di lancio di Faccio quello che voglio, ha spiegato il perché della “separazione” da Fedez. Rovazzi non ha presenziato nemmeno al matrimonio dei Ferragnez: i due avevano già litigato.

Fabio Rovazzi, la vita privata

Fabio Rovazzi è stato fidanzato con Karina Bezhenar, modella e aspirante attrice conosciuta da Rovazzi quando il ragazzo aveva 22 anni. I due hanno dichiarato di essersi conosciuti grazie ad amici in comune e vivono la loro storia lontano dai riflettori. Nel maggio del 2019 Fabio Rovazzi ha annunciato la fine della sua storia con Karina.

Fabio Rovazzi vive per motivi lavorativi ormai a Milano, anche se non è noto il quartiere in cui abita. Non si hanno informazioni sui suoi guadagni.

Chi è la fidanzata di Fabio Rovazzi, Karen Rebecca Casiraghi

Poco dopo aver ufficializzato la fine della sua precedente storia, Fabio Rovazzi si è mostrato in compagnia della nuova fidanzata, Karen Rebecca Casiraghi (su Youtube si fa chiamare Kokeshi). Con lei a fine maggio 2019 è volato ai Caraibi. Tutto è iniziato dopo un mese rispetto alla rottura con la ex.

Fabio Rovazzi: le curiosità

– Odia uscire, odia vedere le persone e spende un sacco di soldi in magliette, vestiti e attrezzatura elettronica.

– La sua più grande passione? Non la musica, ma il videomaking: “Tra un po’ potrei cambiare idea e dedicarmi totalmente ad altro. Mi piacciono molto anche l’elettronica e la moda. Sono veramente accanito su queste cose”.

– Il suo più grande difetto è quello di sottovalutarsi. Non è mai pienamente soddisfatto dei video che fa.

– Tra 20 anni, il suo futuro non gli pare esattamente roseo: “Visto che dormo 3 ore a notte, tra idee che mi vengono e video da montare, probabilmente sarò morto“.

– Sul profilo Instagram condivide scatti del quotidiano e relativi alla sua carriera.

– Nel 2022 è stato scelto insieme a Orietta Berti nel presentare, su un palco galleggiante sulla nave da crociera Costa Toscana, una parte del Festival di Sanremo, perlopiù eventi collaterali.

– È un grande appassionato della serie tv di Netflix Stranger Things.

– Nell’aprile del 2021 ha subito un lutto: il nonno è mancato a causa di Covid. A distanza di pochi mesi, nel gennaio 2022, anche la nonna se n’è andata.

Riproduzione riservata © 2022 - DG