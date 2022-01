Costa Toscana: la nave di Costa Crociere protagonista del Festival di Sanremo 2022 con eventi esclusivi.

Non solo il Teatro Ariston. Il Festival di Sanremo 2022 vivrà in altre location straordinarie, tra cui quella esclusiva della Costa Toscana, la nave da crociera che accompagnerà la kermesse per tutta la sua durata. La meravigliosa nave, già approdata al largo della costa sanremese, ospiterà tantissimi eventi con protagonisti anche nomi di prestigio come Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Non mancheranno i collegamenti in diretta con l’Ariston durante le gare, per rendere ancora più magico e indimenticabile questo Festival, specialmente per chi a bordo potrà godere delle meraviglie di una location davvero esclusiva.

Costa Toscana, la nave di Sanremo: le caratteristiche

1550 cabine con balcone, 13 piscine e vasche idromassaggio, 11 ristoranti e stuzzicherie, 19 bar e lounge. Questi alcuni dei numeri straordinari della Costa Toscana, una delle navi più complete per poter vivere il mare senza rinunciare ad alcun comfort. L’Ammiraglia di Costa Crociere è infatti l’unica nave che può garantire show e spettacoli con artisti internazionali, parchi acquatici, spa, palestre di ultima generazione, gastronomia d’eccellenza e anche attenzione all’ambiente, grazie a motori a propulsione LNG.

Una nave bellissima, capace di rispondere ai gusti di ognuno di noi. Tra i ristoranti a disposizione degli ospiti possiamo trovare Archipelago, con tre menu studiati da grandi chef come Bruno Barbieri, e poi pizzerie, ristoranti di sushi e locali per il dessert, tra cui Nutella at Costa, la creperia ufficiale della crema spalmabile più famosa al mondo.

Costa Toscana: intrattenimento e cabine

Non di soli pasti si vive in crociera, però. Anche per questo la nave Costa Toscana offre tutto il necessario per poter garantire un intrattenimento di alto livello. Non solo il Colosseo, il teatro tecnologico in cui si esibiscono artisti internazionali in show unici ogni sera, ma anche un grande Aqua Park, una spa, una palestra di ultima generazione, una sala giochi, una enorme galleria commerciale con negozi di ogni genere, una passerella panoramica, un luna park per i più piccoli e tanto altro ancora.

E cosa dire delle cabine? Tutte rifinite nei minimi particolari, si differenziano per alcune caratteristiche: ci sono le suite, per chi cerca quel pizzico di lusso in più; le cabine con terrazza vista mare; quelle con balcone, per non rinunciare alla brezza del mattino; le cabine esterne, per poter godere di un panorama da sogno in ogni momento; e poi le eleganti cabine interne, per chi cerca la praticità a tutti i costi. Insomma, Costa Toscana è una nave da favola e la location per fetta per poter vivere Sanremo 2022 da un punto di vista diverso, magico forse anche più rispetto al Teatro Ariston.

