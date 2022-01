Gli auguri di buon compleanno amore devono essere speciali e lasciare un segno: diamo uno sguardo alle frasi più belle di sempre.

Scrivere un messaggio di auguri, soprattutto per coloro che non hanno grande inventiva, è impresa assai ardua. Quando si tratta di auguri di buon compleanno amore, poi, sembra impossibile partorire un pensiero che sia in grado di lasciare il segno. Vediamo quali sono le frasi e le citazioni che scaldano il cuore.

Auguri di buon compleanno amore: cosa scrivere?

Buon compleanno amore: non esiste frase più banale per fare gli auguri al partner. In un giorno tanto importante, vale la pena essere un tantino più profondi. Non è necessario scrivere trattati, sia chiaro, ma essere tanto concisi è davvero sconfortante, sia per il destinatario che per il mittente. D’altronde, stiamo parlando di frasi d’amore per il compleanno e non del menù da portare in tavola per pranzo. Se proprio non abbiamo inventiva, possiamo chiedere aiuto ai poeti, ai cantanti e a chi più ne ha ne metta. Dedicare almeno cinque minuti alla ricerca della citazione perfetta è un dovere, specialmente quando il sentimento che vi lega al partner è importante. Di seguito, una selezione di auguri amore più belli sempre:

Auguri di buon compleanno amore

Mi scalda il cuore pensare che i tuoi compleanni scandiscono non più solo la tua vita, ma anche la mia, oggi e ancora per tanti, tanti anni. Auguri amore mio e cento di questi giorni, insieme!

Sei come un piccolo salvadanaio: più gli anni passano e più diventi prezioso.

Oggi è il tuo compleanno ed è il momento perfetto per esprimere un desiderio. Il mio si è avverato il giorno in cui ti ho incontrata. Buon compleanno amore mio!

Vorrei spostare indietro l’orologio in modo da avere più tempo per amarti. Buon compleanno amore mio!

Sono felice che il tuo compleanno sia finalmente arrivato. Una nuova fase della tua vita è appena iniziata, esprimila al meglio. Buon compleanno amore mio!

Stare tra le tue braccia è la mia idea di paradiso. Buon compleanno e passa una giornata favolosa e bella come te!

E anche quest’anno è arrivato il momento di soffiare le candeline e soprattutto di esprimere un desiderio. Il mio si è avverato: avere accanto la persona che amo. Buon compleanno amore mio!

L’amore della mia vita oggi è un anno più vecchio. Sono felice di averlo trascorso con te e spero che sia l’inizio di tanti altri che festeggeremo insieme. Buon compleanno!

So di non dirtelo abbastanza spesso, ma ti amo. Hai portato la felicità nel mio cuore. Approfitto di questo giorno per ricordartelo. Buon compleanno!

È impossibile trovare le parole giusto per farti capire quanto ti amo, ma sappi che sei la persona a cui tengo di più al mondo. Buon compleanno amore mio!

Oggi è un giorno speciale, non perché è il tuo compleanno, ma perché è l’ennesimo che hai scelto di passare insieme a me. Ti amo!

Bastano pochi secondi per dire ti amo, ma ci metterò tutta la vita per mostrarti quanto. Buon compleanno amore mio!

Non preoccuparti se il numero delle candeline sulla torta sta aumentando: illuminano meglio il tuo viso, quello sguardo e quel sorriso che mi hanno fatto innamorare di te. Buon compleanno amore mio!

Lo so che fai finta di nulla e che non ti piace festeggiare il tuo compleanno, però non puoi impedire al mio cuore di battere forte per te in questa giornata speciale. Buon compleanno amore mio!

Quando ero piccola, ho sempre sognato di trovare un principe. Quel sogno si è realizzato quando ho trovato te. Buon compleanno mio meraviglioso principe azzurro!

Frasi buon compleanno amore: le più belle di sempre

Le frasi di compleanno amore non sono di certo finite qui. Prendere spunto dai grandi autori, ammesso che il destinatario sia in grado di apprezzare, è sempre un’ottima scelta. Dire tanti auguri amore mio chiedendo aiuto, ad esempio, al grandissimo Jacques Prévert non sarà la stessa cosa che scrivere semplicemente auguri di buon compleanno amore mio.

Auguri di buon compleanno amore più belli

Se tu vivessi fino a cent’anni, vorrei vivere fino a cento meno uno così non dovrei mai vivere senza di te. (A. A. Milne)

Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te. (Elizabeth Barrett Browning)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Herman Hesse)

Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istante dell’eternità in cui mi abbracciasti e io ti abbracciai. (Jacques Prévert)

Tutto ciò che amo perde metà del suo piacere se tu non sei là a dividerlo con me. (José Ortega y Gasset)

Da quando ti amo la mia solitudine inizia a due passi da te. (Jean Giraudoux)

Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita. (Elizabeth Barrett Browning)

Due cose riempono di gioia il mio cuore. La prima sei tu, la seconda è il tuo amore. Non sarei nulla senza di te e per questo ti amerò per sempre. Buon compleanno!

In questo giorno festeggio il fatto che tu sia venuta al mondo, portandomi amore e felicità. Grazie di esserci sempre e buon compleanno amore mio!

Hai portato il colore nel mio mondo in bianco e nero. Grazie per il tuo amore e buon compleanno oggi e per sempre!

Non passa giorno in cui non pensi a te. Amarti è un privilegio, essere amato da te un sogno che si avvera. Buon compleanno amore mio!

Amore mio, grazie per avermi insegnato il vero significato dell’amore. Potremmo essere lontani, ma so che il nostro amore ci tiene sempre vicini. Buon compleanno!

Purtroppo non posso stare al tuo fianco per celebrare questo giorno speciale con te, ma voglio che tu sappia che sto pensando a te e ti auguro un meraviglioso compleanno. Tanti auguri amore mio!

Il giorno più bello della mia vita non è quando ti ho conosciuto: il giorno più dello della mia vita è quando sei nato tu, quando è nata la persona che riesce a regalarmi nuove emozioni, gioia e felicità. Buon compleanno amore mio!

