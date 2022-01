Come si disattiva account Instagram definitivamente o temporaneamente: i metodi per cancellare il proprio profilo.

Ti sei iscritto a Instagram alcuni anni fa ma non ti diverte più utilizzare il noto social network? Non riesci più a stare dietro alle Storie e ai Reels e preferisci ‘disintossicarti’ almeno temporaneamente? Non preoccuparti, esistono diverse soluzioni che fanno al caso tuo. Puoi infatti eliminare il tuo account sul social del gruppo Meta sia definitivamente che temporaneamente. In questa guida ti spiegheremo come fare. Ecco come si cancella un account Instagram.

Disattivare un account Instagram da cellulare

Sia che si utilizzi Android, sia che si abbia un iPhone, eliminare un account Instagram è possibile facilmente attraverso il proprio smartphone. Prima di entrare nel dettaglio, bisogna ricordare che l’eliminazione definitiva non sarà reversibile. Procedendo con la cancellazione, perderai dunque sia il profilo che le foto, i video, i commenti, i like e così via. Inoltre, se un account viene rimosso non può essere ripristinato, né ci si può iscrivere una seconda volta con lo stesso nome utente.

Instagram

Detto questo, vediamo nel dettaglio come cancellare il proprio account. Per richiedere l’eliminazione definitiva bisogna andare alla pagina Elimina il tuo account da un browser, sia utilizzando un computer che utilizzando il proprio dispositivo mobile. Non si può infatti cancellare un account dall’app. A questo punto, vai al menu a discesa e rispondi alla domanda Perché stai eliminando il tuo account?. Ti verrà chiesto di reinserire la password, e dopo averlo fatto per confermare la cancellazione dovrai cliccare su Elimina [nome utente]. Dopo 30 giorni la richiesta sarà definitiva ed entro 90 giorni tutti i tuoi dati saranno cancellati dall’applicazione. Il processo è dunque molto simile a quello per la cancellazione da Facebook.

Di seguito un video che spiega come eliminarsi dal social network passo dopo passo:

Come si disattiva temporaneamente un account Instagram

Se non vuoi cancellare definitivamente l’account ma preferisci solo mettere il tou profilo in stand by, puoi accedere su Instagram dal browser, cliccare sulal tua immagine del profilo e andare su Modifica il profilo. Cerca quindi la voce Disabilita temporaneamente il tuo account e rispondi alla domanda Perché stai disattivando il tuo account? Dopo aver inserito la password, clicca nuovamente su Disabilita temproaneamente l’account e il gioco è fatto. Potrai comunque riattivarlo facilmente quando vorrai.

Come riattivare un account Instagram

Attivare nuovamente un account disattivato sarà possibile solo per chi ha scelto la cancellazione temporanea. L’eliminazione definitiva, come abbiamo detto, è infatti irreversibile. Per poter ‘riesumare’ il proprio profilo si può utilizzare sia l’app che la versione web. In sostanza ti basterà effettuare nuovamente l’accesso al tuo account. Una volta entrato, ti troverai di nuovo alla home page come se nulla fosse accaduto e sarai riattivato automaticamente. Più semplice di così è impossibile.

