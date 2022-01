Disattivare account Facebook: come cancellare temporaneamente e sospendere il proprio account dal social.

Hai bisogno di disattivare l’account Facebook? Non preoccuparti: si tratta di una procedura molto semplice. Basta seguire i passaggi che lo stesso social network ci illustra in una sezione apposita della pagina Help presesnte sul sito e nell’app. Se non riesci a trovare le istruzioni, te lo spieghiamo noi: ecco come disattivare l’account Facebook.

Come disattivare profilo Facebook: le differenze dalla cancellazione

Prima di iniziare con la guida vera e propria, è necessario comprendere che tra disattivazione ed eliminazione dell’account esistono delle differenze. Un account disattivato può essere riattivato in ogni momento, rimane visibile ad altri utenti in alcune azioni specifiche (come nei messaggi inviati), permette di accedere comunque ai prodotti e alle informazioni di Oculus. Se disattivi il tuo account ti sarà però impossibile essere rintracciato dagli altri utenti sul social. Il tuo diario diventerà invisibile e anche le pagine controllate solo da te saranno disattivate, se non ne cederai l’amministrazione a qualcun altro.

L’eliminiazione di un account invece è definitiva. Non è possibile riottenere un account eliminato, se non in un periodo di tempo breve subito dopo la richiesta. Le informazioni di un account eliminato vengono cancellate definitivamente, ad esclusione di alcuni messaggi inviati agli amici. Vengono cancellate anche le informazioni su Oculus e le pagine controllate solo da te.

Disattiva account Facebook in pochi passaggi

Vediamo adesso come sospendere l’account Facebook. Per prima cosa, vai sul tuo profilo principale e clicca sulla freccia in alto a destra. Seleziona Impostazioni e Privacy, quindi Impostazioni. A quel punto clicca su Le tue informazioni su Facebook, a sinistra, in questa sezione premi su Disattivazione ed eliminazione. A questo punto, non ti resta che scegliere Disattiva account e continuare, e dopo aver seguito le istruzioni il gioco sarà fatto. Una procedura non molto differente rispetto a quella per eliminare il proprio account definitivamente.

Come riattivare un account Facebook

Abbiamo visto come cancellarsi da Facebook temporaneamente. Ma come si riattiva il proprio account? Se hai intenzione di tornare su Facebook, puoi effettuare di nuovo l’accesso al social utilizzando l’indirizzo e-mail o il numero di cellulare che usiamo. Qualora non ricordassi la password, puoi chiederne una nuova. A questo punto non ti resta che riattivare l’account dal tuo profilo, in maniera rapidissima. Anche le pagine che prima gestivi possono essere riattivate una volta aver effettuato nuovamente l’accesso al tuo vecchio account.

Di seguito un video che spiega come riattivare un account Facebook senza email o numero di telefono:

