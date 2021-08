Eliminare account Facebook: come eliminare il proprio profilo definitivamente dal celebre social network di Mark Zuckerberg.

Il mondo dei social può essere una grande opportunità, ma anche un crudele buco nero in grado di rendere un inferno le nostre vite. Anche per questo motivo in molti, dopo essersi iscritti, preferiscono cancellare il proprio account. Se anche tu hai deciso di ‘disintossicarti’ e vuoi eliminare l’account Facebook, questo è il posto giusto per riuscirci in poco tempo e in maniera definitiva. Scopriamo insieme come cancellarsi da Facebook.

Cancellare profilo Facebook: cosa bisogna fare

Per prima cosa, è consigliabile effettuare un backup dei nostri dati presenti sul celebre social network, per poter continuare ad avere a nostra disposizione ciò che abbiamo caricato e scaricato in tutto il periodo di utilizzo, comprese le informazioni condivise con gli altri utenti. Per farlo tramite smartphone basta avviare l’app, selezionare la voce Impostazioni e Privacy, quindi Le tue informazioni su Facebook e fare un tap su Scarica le tue informazioni. Da computer invece collegati sul tuo profilo, effettua lo stesso procedimento, poi seleziona l’intervallo di date di tuo interesse, il formato del file da creare e la qualità dei contenuti. E il gioco è fatto. Servirà solo un po’ di pazienza: per effettuare un backup di un profilo utilizzato per anni potrebbero volerci anche giorni interi!

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/twitter-facebook-insieme-292994/

Vediamo adesso come togliersi da Facebook nel concreto. L’eliminazione necessiterà di 30 giorni dal momento della richiesta, quindi non aspettarti un procedimento rapidissimo. Per effettuarla da app devi accedere alle Impostazioni, quindi Le tue informazioni, Proprietà e controllo dell’account e infine Disattivazione ed eliminazione. All’interno di questa voce scegli l’opzione Elimina account e continua. In questa fase puoi anche scegliere se continuare a utilizzare Messenger o meno e se affidare le pagine di cui sei amministratore a un altro account o abbandonarle a se stesse.

Come altri social, Facebook concede 30 giorni di tempo per eventuali ripensamenti. Se decidi di recuperare il tuo account basterà fare login con le credenziali associate al tuo account. Trascorso invece il periodo di tempo concesso non sarà possibile in alcun modo recueperare l’account. Per questo, se non sei del tutto convinto, è consigliabile disattivare temporaneamente il profilo attraverso l’apposita opzione presente sul social. Da computer il processo per eliminare il proprio account è il medesimo.

Come eliminare profilo Facebook rubato

Abbiamo visto come cancellarsi definitivamente da Facebook. Ma come si fa ad eliminare un account qualora ti fossi accorto che ti è stato rubato. Purtroppo non puoi farlo automaticamente. In qeusto caso devi collegarti alla pagina Segnala account compromesso, cliccare su Il mio account è stato compromesso e inserire i dati necessari per poter risalire al profilo.

Tutto molto semplice, come anche l’eliminazione di un account Business Manager. In questo caso per poter procedere dovrai entrare nell’account che intendi eliminare, cliccare Impostazioni, scegliere l’opzione Informazioni su Business Manager e premere Elimina in modo permanente l’account Business Manager, indicando il motivo di questa decisione. A questo punto, dopo aver inserito nuovamente la password e aver inviato la richiesta, in 24 ore l’account sarà cancellato.

Di seguito un video che riassume i passaggi principali per l’eliminazione:

