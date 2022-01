Cosa significa Kalipè

Kalipè è una parola usata dagli sherpa himalayani, un augurio rivolto a chi intraprende la salita verso le montagne. Significa “a passo lento e corto”, una bellissima metafora del cammino della vita.

La parola kalipè deriva dalla lingua tibetana. E’ utilizzata per salutare e augurare, a chi si incammina per risalire le montagne, di camminare “a passo lento e corto“. In questo modo si arriva alla meta con una visione diversa del mondo e della grandiosità della natura. Verso la quale si riuscirà a rimanere stupiti così da rispettarla e ammirarla. La metafora che ne deriva è legata ad un nuovo modo di vivere la nostra vita, fatta di fretta e disattenzione.

E’ anche legata ad una nuova filosofia di vita, in cui ogni difficoltà “con passo calmo e lento” si è in grado di gestirla per poi superarla. La montagna diventa così la metafora della vita, una continua scalata fatta di momenti anche molto difficili per arrivare alla vetta. Con passo lento nella vita si possono scoprire significati e emozioni profonde. Kalipè è quindi un invito per ogni scalata ma anche per ogni momento della vita.

Origine : tibetana

: tibetana Quando si utilizza : quando si saluta chi intraprende una salita verso le montagne

: quando si saluta chi intraprende una salita verso le montagne Lingua : tibetana

: tibetana Diffusione: Tibet, Nepal, Himalaya

Significato origine e utilizzo del termine Kalipè

Kalipè una parola tibetana, per lo più utilizzata dagli sherpa himalayani. Indica un modo per affrontare la salita verso le montagne e significa “a passo lento e corto”. Una metafora che indica un modo preciso per affrontare il cammino spesso duro e ripido della vita. Una parola che trasmette l’arte graduale e costante di assaporare passo dopo passo ogni momento della propria esistenza.

Avanzare lentamente e a piccoli passi per non rischiare di inciampare e precipitare. Nella nostra cultura occidentale lento è legato ad una connotazione negativa. Per gli sherpa la montagna ha una valenza ancestrale, quindi rispettano le loro montagne e la natura. Il passo lento permette loro di vedere e conoscere attentamente ciò che li circonda, per stupirsi, comprendere e ammirare.

Cosa significa Kalipè

Esempi di utilizzo

-In psicologia si indica il cammino che bisogna fare per superare gli ostacoli che ci mettono in difficoltà. Accompagnati “a passo lento e corto” dallo psicologo, trovare così le nostre risorse per rimetterci sul cammino.

-Il noto presentatore Massimiliano Ossini dirige un programma intitolato Kalipè – A passo d’uomo: tutto sul programma con Massimiliano Ossini. La montagna per lui è la metafora dell’esistenza “più si sale per raggiungere la vetta, più si scende nelle profondità di ciascuno di noi”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG