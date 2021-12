Massimiliano Ossini conduce Kalipè – A passo d’uomo, il programma di divulgazione scientifica dallo studio più alto del mondo.

Proprio quando il 2021 sta per volgere al termine Rai 2 lancia il suo nuovo programma di divulgazione scientifica: Kalipè – A passo d’uomo. A condurlo è Massimiliano Ossini che dal suo studio sul Monte Bianco (il suo sarà lo studio televisivo più alto del mondo) aprirà le finestre del mondo al pubblico Rai con servizi vari che racconteranno l’Italia come non l’avete mai vista ma anche il resto del mondo. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo programma di Rai 2.

Kalipè – A passo d’uomo: quando va in onda

La prima puntata di Kalipè – A passo d’uomo va in onda mercoledì 29 dicembre in prima serata su Rai 2, a partire dalle ore 21.20. La prima edizione del programma è composta da un totale di cinque puntate, in onda ogni mercoledì sera in prima serata per altrettante settimane.

Massimiliano Ossini

Oltre che in diretta TV su Rai 2, le puntate di Kalipè – A passo d’uomo possono essere viste anche in diretta streaming su RaiPlay. Il titolo del primo episodio è La Cura, come la celebre canzone di Franco Battiato, che verrà interpretata da Nek.

Il viaggio con Massimiliano Ossini partirà dalla Spagna, per la precisione dal deserto di Tabernas, celebre per essere stato la location di molti film western tra cui quello di Sergio Leone. La puntata porsuegutà poi tra l’Islanda, la Toscana e le Maldive.

Kalipè – A passo d’uomo: il programma

Massimiliano Ossini non è solamente il conduttore del programma ma è anche uno degli ideatori. Nel corso delle cinque puntate di questa prima edizione ad accompagnare il conduttore ci saranno vari ospiti provenienti da diversi settori, dal mondo della scienza a quello della musica e dello spettacolo.

