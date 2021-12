Torna questa sera il programma Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4. Ecco gli argomenti che verranno trattati questa sera.

Questa sera, mercoledì 29 dicembre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Questo programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, tratta in ogni puntata argomenti attuali e di cronaca, con diversi ospiti.

Una puntata che cade a due giorni da un Capodanno estremamente complicato, vista la variante Omicron e la forsennata corsa ai tamponi da parte di molti cittadini che hanno preso d’assalto le farmacie. Questo sarà uno dei temi principali che verranno affrontati, visto che la pandemia è ancora in fase acuta e tutta Italia ne sta risentendo.

Zona Bianca, inoltre, tornerà anche a parlare del caro bollette per capire a quanto ammontano gli aumenti per gli italiani e quali sono le soluzioni al vaglio del governo per neutralizzare i rincari.

Tra gli ospiti Silvio Garattini, Matteo Bassetti, Giovanni Toti, Andrea Romano, Vittorio Sgarbi.

