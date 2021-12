In Better Things l’attrice Pamela Adlon racconta molto di sé, tra il lavoro di attrice e tre figli da accudire nella caotica Los Angeles.

Meglio tardi che mai! Con cinque anni di ritardo rispetto alla messa in onda americana, è approdata anche in Italia Better Things, la commedia incentrata su Sam Fox, un’attrice single senza filtri che cresce le proprie figlie a Los Angeles. Interpretata da Pamela Adlon, l’attrice e autrice ha simpaticamente commentato: “FX mi sta pagando per fare la terapia”, giusto per far capire quanto lo spettacolo sia parte di lei.

Better Things: la trama

Imprevedibile, sarcastica e pungente, la rappresentazione offre uno sguardo tagliente su una contemporaneità. Nello specifico, si sofferma sulle difficoltà che affliggono una donna single, magari non più nel fiore degli anni. E con un lavoro complicato da portare avanti, vale a dire quello di comica. In un simile contesto risulta un’impresa raggiungere l’equilibrio interiore ed esteriore. Il primo ciclo di dieci episodi (lo stesso della seconda e della quarta) viene proposto dalla Casa di Topolino. L’unico capitolo ad avere qualche puntata in più è il terzo, che ne conta 12 ed è ancora inedito nella nostra penisola.

Telecomando e schermo TV

Il cast di Better Things

Oltre a Pamela Adlon, il volto principale dello show, il cast vede, nei panni delle figlie, Hannah Alligood (interpreta Frankie), Olivia Edward (Duke) e Mikey Madixon (Max). Celia Emrie è Phil, la mamma di Sam, un’espatriata irlandese, che vive dall’altra parte della strada. Il ruolo dei migliori amici della protagonista è affidato a Diedrich Bader (Rich), Lucy Davis (Macy), Alysia Reiner (Sunny). Nei panni di loro stessi partecipano Matthew Broderick, David Duchovny e Lenny Kravitz.

Better Things: il trailer

Fino a questo punto, gli spettatori italiani hanno unicamente modo di gustarsi la S1 di Better Things. Qui sotto vi proponiamo il teaser trailer in lingua originale:

Le location di Better Things

La serie è stata girata a Los Angeles, negli Stati Uniti, e a Vancouver, in Canada.

