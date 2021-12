A Gennaio l’opinionista del GF Vip 6 Sonia Bruganelli verrà sostituita da Laura Freddi, vecchia conoscenza del marito Paolo Bonolis.

Nella puntata in diretta del 3 gennaio 2022, l’opinionista Sonia Bruganelli non sarà presente durante la diretta del GF Vip 6, perché sarà impegnata con la sua famiglia per le feste di Capodanno.

La scelta della sua sostituta è ricaduta su Laura Freddi, ex velina e ragazza di Non è La Rai ma anche ex fidanzata di Paolo Bonolis, marito della Bruganelli. Molti, dopo l’annuncio, hanno insinuato che Alfonso Signorini con questa scelta abbia voluto vendicarsi dell’opinionista, con la quale ha avuto accese discussioni nelle ultime settimane.

Laura Freddi, dopo queste numerose voci di presunta vendetta, ha voluto chiarire tutto commentando con alcune stories su Instagram dicendo: “Ma lo abbiamo deciso insieme, daje tutta”

Deciso insieme o no, Laura Freddi sostituirà la Bruganelli e il pubblico del GF Vip 6 vedrà lei e Adriana Volpe insieme al fianco di Signorini. Nel corso dell’appuntamento di lunedì è previsto l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Kabir Bedi, circola con insistenza l’ipotesi Delia Duran, moglie di Alex Belli.

