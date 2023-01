Giuseppe Cappellano è il marito della grande Rosanna Fratello, artista italiana tra le più amate di sempre: scopriamo la sua storia, tra biografia e vita privata!

Rosanna Fratello è una delle donne più amate della musica e dello spettacolo italiani, ma sapete chi è la sua dolce metà? Vi raccontiamo tutto quello che è emerso sul marito, Giuseppe Cappellano, dalle origini alla solida unione che li ha visti diventare genitori al settimo cielo…

Chi è Giuseppe Cappellano?

Giuseppe Cappellano è il marito di Rosanna Fratello, compagno di vita inseparabile dell’indimenticabile voce di canzoni di successo come Sono una donna non sono una santa. In passato, secondo le informazioni emerse sul suo conto, avrebbe gestito una pasticceria a Como in cui la stessa cantante avrebbe lavorato per un certo periodo prima della chiusura che sarebbe avvenuta nel 2014…

Rosanna Fratello

La vita privata di Giuseppe Cappellano e dove vive

Giuseppe Cappellano è sposato dal 1975 con Rosanna Fratello. Lei stessa ha svelato di aver preferito dare più spazio alla vita privata mettendo da parte la carriera, senza mai pentirsi della sua scelta: “Ho dato precedenza alla famiglia“. Queste le dolci parole di Rosanna Fratello a Oggi è un altro giorno, di Serena Bortone.

Alessandro e Giovanni sono i due splendidi nipoti di Giuseppe Cappellano e Rosanna Fratello, dono della loro unica figlia, Guendalina Cappellano. Secondo quanto raccontato dalla cantante a Storie Italiane, durante la pandemia da Covid, la famiglia ha vissuto l’isolamento nella sua casa di campagna. a Pietrasanta, in Toscana, dove vive.

Giuseppe Cappellano e Rosanna Fratello

Giuseppe Cappellano e sua moglie Rosanna Fratello hanno sempre vissuto il loro amore e il loro matrimonio al riparo dal gossip, preservando la loro vita privata e quella della loro amatissima figlia Guendalina. “Ci siamo sposati nel ’75 – ha raccontato l’artista a Citofonare Rai2 – e siamo ancora insieme. Nel nostro ambiente siamo in pochi fedeli, io e Pino siamo ancora qui…”.

La famiglia di Giuseppe Cappellano e Rosanna Fratello è sempre stata molto unita, confermando il ritratto di una unione solida e unica che va avanti da decenni…

Riproduzione riservata © 2023 - DG