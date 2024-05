Tonino Lamborghini respinge le affermazioni su Flavia Borzone, accusata di diffamazione. L’imprenditore rivela: “Non sarà mai mia figlia”.

Tonino Lamborghini, noto imprenditore attivo nel settore immobiliare e del lusso, respinge le dichiarazioni di Flavia Borzone che ha dichiarato pubblicamente di essere la figlia illegittima di Lamborghini.

Il padre di Elettra Lamborghini ha emesso una dichiarazione forte riguardo alle recenti accuse di parentela avanzate da Flavia Borzone nei confronti dell’imprenditore. Infatti, in una lettera pubblicata da Il Resto del Carlino, Tonino Lamborghini respinge categoricamente l’affermazione che Borzone possa essere sua figlia legittima. Ma vediamo che cosa ha dichiarato l’imprenditore.

Tonino Lamborghini: “Flavia Borzone è solo opportunista”

“A prescindere da come andranno i procedimenti in corso, Flavia Borzone non sarà mai mia figlia” scrive nella lettera Tonino Lamborghini.

L’imprenditore è in causa con Flavia Borzone e la madre, accusate da Lamborghini di diffamazione.

Elettra Lamborghini

“La famiglia Lamborghini, quella vera, è fatta di affetti, di vita insieme, per decenni e che lei sta calpestando” ha dichiarato Tonino, che continua: “E’ composta dai miei cinque meravigliosi figli e non dalla sola Elettra, cui ella ama sempre rivolgersi e accostarsi. Non si cambia lo stato civile sull’onda di riprovevole opportunismo, dalla sola brama di agiatezza e notorietà, di risentimenti“.

Tonino Lamborghini in causa contro Flavia Borzone

Mentre continua la causa per diffamazione tra l’imprenditore e le due donne, secondo gli avvocati della Borzone Tonino Lamborghini era a conoscenza del fatto di essere il padre della 36enne.

Ma l’imprenditore continua con la sua accusa scrivendo: “Rimango profondamente amareggiato non solo dalla spregiudicatezza e dalla gravità delle dichiarazioni (false) dei miei avversari ma anche dall’irresponsabile leggerezza e mancanza di cautela con cui elementi ancora al vaglio della magistratura, prove illecite e non genuine, e fatti riguardanti la mia vita privata, vengono impunemente diffusi senza alcun ritegno“.

Ora non ci resta che attendere l’eventuale risposta della donna.