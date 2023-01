Top Gun è il film che ha fatto diventare una vera e propria star Tom Cruise: dal cast alle canzoni, ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Se Tom Cruise è la star internazionale che noi tutti oggi conosciamo, il merito è in gran parte di Top Gun, il film che gli ha dato il successo. Il regista Tony Scott lo scelse infatti per il ruolo del protagonista, il pilota Maverick, per questo suo piccolo capolavoro uscito nelle sale cinematografiche nel 1986. Oltre che per la storia raccontata, Top Gun ha avuto un enorme successo anche grazie alle splendida colonna sonora, non a caso la canzone Take My Breath Away ha anche vinto il Premio Oscar per la Miglior canzone.

Top Gun: la trama del film

Top Gun segue la storia del tenente Pete Mithcell, soprannominato Maverick, un pilota della marina americana che insieme al collega e grande amico Nick “Goode” Bradshaw, vengono mandati alla prestigiosa scuola di aviazione Top Gun, dove conosco anche il pilota Tom “Iceman” Kazansky.

Tom Cruise

Il film segue l’addestramento degli aviatori, le loro storie personali e i rapporti che stringono. Non mancano le tante spettacolari scene d’azione fino all’apice finale che arriva con il conflitto aereo con dei MiG nemici.

Top Gun: le location del film

Il film è stato girato principalmente in California, in particolare a San Diego: è qui che si trova anche la base aerea di Miramar dove si svolge l’addestramento di Maverick de gli altri piloti.

Top Gun: il cast del film

Oltre al già citato Tom Cruise, nel cast di Top Gun troviamo anche Anthony Edwards nelle vesti di Grosse mentre Val Kilmer è l’attore che interpreta il ruolo di Iceman. Completano il cast principale di Top Gun Kelly McGillis, che veste invece i panni di Charlie, Tom Skerritt che è Piper, e poi ancora Barry Tubb, Rick Stockwell, James Tolkan e Adrian Pasdar.

