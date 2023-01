Ecco quali sono tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Top Gun, film diventato un grande classico con protagonista Tom Cruise.

Top Gun è diventato un film cult, uno di quelli che almeno una volta nella vita bisogna vedere. Sin da quando è uscita nelle sale cinematografiche, nel 1986, la pellicola ha immediatamente conquistato il pubblico: oltre che per la storia, per il personaggio di Maverick interpretato da Tom Cruise, il film è ricordato anche per la sua splendida colonna sonora ritenuta una delle migliori della storia del cinema, tanto da stare per settimane in cima alle classifiche dei dischi più venduti in quell’anno. Vediamo allora quali sono tutti le canzoni di Top Gun.

Top Gun: la colonna sonora

Take My Breath Away e Danger Zone ed Heaven in Your Eyes sono I brani che hanno avuto il maggiore successo e nel 1986, anno di uscita del film, sono state a lungo nei primi posti in classifica. Della colonna sonora di Top Gun avrebbe dovuto far parte anche Only the Strong Survive ma il cantautore Bryan Adams non diede il permesso di utilizzare la sua canzone perché, secondo lui, il film glorificava la guerra. Ecco quali sono tutte le canzoni che compongo la colonna sonora di Top Gun.

1) Kenny Loggins – Danger Zone – 3:36

2) Cheap Trick – Mighty Wings – 3:51

3) Kenny Loggins – Playing with the Boys – 3:59

4) Teena Marie – Lead Me On – 3:47

5) Berlin – Take My Breath Away (Love Theme from “Top Gun”) – 4:11

6) Miami Sound Machine – Hot Summer Nights – 3:38

7) Loverboy – Heaven in Your Eyes – 4:04

8) Larry Greene – Through the Fire – 3:46

9) Marietta – Destination Unknown – 3:48

10) Harold Faltermeyer e Steve Stevens – Top Gun Anthem – 4:12

11) Otis Redding – (Sittin’ on) the Dock of the Bay – 2:42

12) Harold Faltermeyer – Memories – 2:57

13) Jerry Lee Lewis – Great Balls of Fire – 1:57

14) The Righteous Brothers – You’ve Lost That Lovin’ Feelin’ – 3:44

15) Kenny Loggins – Playing with the Boys (Dance Mix) – 6:41

