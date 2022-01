Maria Latella è un volto noto del giornalismo e della televisione, al timone di un curioso talk “a tavola” in onda su Sky Tg24: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia…

La giornalista Maria Latella è uno dei grandi nomi della galassia dell’informazione televisiva e radiofonica nazionale. Partiamo alla scoperta di tutto quello che riguarda la sua storia, dalla biografia alla vita privata passando per alcune curiosità sul suo ritratto, personale e professionale, che non tutti conoscono.

Chi è Maria Latella e dove vive?

Maria Latella è un volto affermato del giornalismo e della televisione italiana al timone del format di Sky Tg24 A cena da Maria Latella, un dinner talk che l’ha vista ospitare a tavola quattro volti noti con cui approfondire vari temi di attualità.

Nata a Reggio Calabria, sotto il segno dei Gemelli, il 13 giugno 1957, Maria Latella vive tra Roma e Parigi e, dal 1983, è iscritta all’Odg Lazio come giornalista professionista. Nel corso della carriera, diverse declinazioni di successo: dal ruolo di conduttrice a quello di opinionista, passando per le vesti di scrittrice e l’impegno a Radio 24…

Maria Latella

Giornalista multimediale, dal 2005 è uno dei nomi di punta nel campo dell’informazione politica di Sky Tg24 e il suo programma, L’Intervista, ha ricevuto il Premio Ischia come migliore nella sezione attualità. Anchorwoman di successo, è anche editorialista per Il Messaggero e su Radio 24 ha preso le redini di due trasmissioni famose: Il caffè della domenica e Nessuna è perfetta.

La vita privata di Maria Latella

Non si conosce molto della vita privata di Maria Latella. La giornalista appare piuttosto riservata e ci sono pochissime informazioni sulla sua storia personale al di là del percorso professionale che l’ha vista diventare un volto noto tra carta stampata, radio e tv. Sappiamo che è sposata, e ora vi diciamo chi è suo marito…

Chi è il marito di Maria Latella?

La giornalista è sposata con Alasdhair Macgregor-Hastie, pubblicitario inglese che vive in Francia e che, secondo le informazioni emerse, sarebbe ai vertici della nota agenzia pubblicitaria francese BETC. Nel corso della sua carriera, il marito della conduttrice ha lavorato nel campo della pubblicità per alcuni celebri brand e avrebbe ottenuto numerosi riconoscimenti in ambito creativo. Maria Latella ha anche una figlia, Alice, che lavora a Berlino come direttore creativo. Sul suo profilo Facebook, inoltre, la giornalista ha condiviso un meraviglioso scatto del suo matrimonio, datato 15 giugno e celebrato a Parigi…

Altre 6 cose che forse non sai su Maria Latella

– Il suo nome completo è Maria Antonia Latella.

– È stata nominata Cavaliere della Repubblica Italiana da Carlo Azeglio Ciampi.

– Ha tenuto diversi seminari all’università di Chicago, presso l’Institute of politics.

– È professoressa aggiunta all’Università Luiss e componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.



– È membro del board del Centro Studi Americani.

– Ha scritto diversi libri tra cui Il potere delle donne.

