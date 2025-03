“Separati in casa”: cosa succede tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Voci di crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: la coppia starebbe attraverso un periodo negativo e i due sarebbero già “separati in casa”.

Mesi fa la “pace” con Selvaggia Lucarelli. Ora, a quanto pare, per Raoul Bova ci sarebbe un periodo di “guerra” con la sua dolce metà, Rocio Munoz Morales. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Diva e Donna, infatti, la coppia starebbe attraversando un brutto momento di crisi. Anzi, i due sarebbero già “separati in casa”.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in crisi?

Ci sarebbero grossi dubbi sulla relazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. La coppia è data in crisi al netto delle parole che la stessa attrice ha rilasciato solamente poco tempo fa nella trasmissione ‘Storie di donne al bivio’ quando aveva parlato appunto dell’amore per il suo uomo e padre delle sue figlie.

Raoul Bova – www.donnaglamour.it

“Dopo anni e due figlie è ancora Raoul l’uomo con cui mi scateno in discoteca in vacanza o vado a fare shopping o a pregare in Chiesa. Le follie? Amo farle solo con lui. Ci cerchiamo sempre, siamo diversi caratterialmente, ma il nostro non è un amore scontato”, erano state le parole di Rocio. Eppure, secondo Diva e Donna, le cose sarebbero diverse… I due sarebbero in crisi.

“Separati in casa”

Il media ha informato i suoi lettori tramite l’ultimo numero pubblicato e un post sulla propria pagina social di quella che sarebbe la situazione problematica tra Bova e la Morales. I due, infatti, starebbero affrontando, da tempo, un periodo di distaccamento. La voce di cui parla Diva e Donna arriverebbe da amici della coppia: “La favola d’amore è finita: sono in crisi e vivono già da separati in casa”, si legge. Sarà davvero così? Staremo a vedere se i due vorranno confermare o smentire tutto.