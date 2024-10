Selvaggia Lucarelli, il bacio della pace con Raoul Bova: poi la promessa…

Pace fatta tra Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova a Ballando con le Stelle. Dopo le polemiche del passato arriva il chiarimento e non solo.

Non solo danza e discussioni. A Ballando con le Stelle è stato tempo di baci e pace. Protagonisti Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova tra cui non scorreva buon sangue da tempo. La giudice e il “ballerino per una notte” si sono ritrovati dopo le tensioni del passato e, a quanto pare, hanno messo gli attriti da parte. Non solo. Il famoso attore ha fatto anche una “promessa” per il futuro…

Pace tra Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova

Raoul Bova

Il rapporto teso del passato tra Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova sembra essere solo un lontano ricordo. Ebbene sì, perché dopo gli screzi che c’erano stati a seguito di un articolo mal digerito scritto dalla brava Selvaggia, ecco che a Ballando con le Stelle si è concretizzata “la pace” tra i due.

La giudice e il “ballerino per una notte” si sono ritrovati e hanno messo da parte le tensioni chiudendo la vicenda con tanto di “bacio“. “Facciamo pace?”, ha proposto la Lucarelli in studio davanti a tutti. Offerta accolta dall’attore che non si è tirato indietro e ha quindi messo fine alle loro diatribe che erano partite, come detto, per un articolo scritto dalla penna graffiante nel lontano 2014 che non era appunto piaciuto a Bova.

⚠️Non è un’esercitazione: Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli hanno fatto pace e si baciano#BallandoConLeStelle https://t.co/id61DNGegH — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 19, 2024

La promessa per Ballando con le Stelle

Detto della pace tra la giudice e l’attore, Raoul Bova si è reso protagonista anche di una promessa che riguarda, questa volta, solo la trasmissione. Infatti, come sempre capita alla fine dell’esibizione del “ballerino per una notte”, la padrona di casa Milly Carlucci propone sempre di firmare il contratto per andare nel cast prossimamente. In questo senso, l’attore non si è tirato indietro e ha ammesso: “Mi piacerebbe partecipare”. Staremo a vedere se Bova sarà presente il prossimo anno tra i concorrenti…