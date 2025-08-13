I mancini hanno una marcia in più: 4 motivi (insospettabili) spiegati dalla scienza

Essere mancini sembrerebbe essere una fortuna: ecco i motivi che forse non conosci spiegati addirittura dalla scienza!

I mancini sono sicuramente in minoranza rispetto a chi scrive con la mano destra. Non è sicuramente un problema o un difetto fisico, anzi viene ormai definita una caratteristica molto diffusa. Essere mancini, infatti, può avere i suoi lati positivi e a dimostrarlo sono anche degli studi scientifici. Dall’essere creativi all’avere una vita sessuale più che soddisfacente… ecco i motivi!

I vantaggi dell’essere mancini

1. Sono più creativi. Non sarà mica una coincidenza se i migliori artisti di sempre siano stati mancini (o ambidestri). Tra questi troviamo Van Gogh, Da Vinci, Kafka e anche attori di successo come Robert De Niro, Marilyn Monroe e Nicole Kidman. A confermare la teoria è proprio uno studio realizzato dall’American Jourlan of Psychology: secondo quanto hanno potuto constatare i ricercatori, chi scrive con la mano sinistra tenderebbe ad essere più dinamico.

2. Sono più intelligenti. Non che chi scrive con la destra abbia un QI scarso, però secondo quanto riporta lo studio effettuato dalla St. Lawrence University di New York, i mancini sembrerebbero essere i più intelligenti.

3. Possono avere molto successo. Ritorniamo al punto primo: sono tanti gli artisti che hanno raggiunto la fama mondiale, in campi anche molto diversi. Lo dimostra anche il fatto che molti personaggi politici siano… mancini! Qui non c’è nessuna dimostrazione scientifica, ma anche in questo caso la particolarità dello scrivere con la mano sinistra non è passata inosservata. Da Obama a Clinton, molti dei politici che hanno raggiunto il successo lo hanno fatto anche con molta positività e carisma!

Un pregio anche sotto le lenzuola

4. Hanno una vita sessuale soddisfacente. Il sesso può dipendere anche dalla mano che si utilizza per scrivere? A quanto pare sì! Una teoria nata da una società svedese esperta di vibratori: secondo quanto hanno riportato i dipendenti della società dopo aver effettuato uno studio, più del 70% delle persone mancine ha ammesso di essere molto soddisfatto della sua vita sessuale.