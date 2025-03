I dubbi su Affari Tuoi e la sua regolarità: la polemica portata avanti da Striscia la Notizia e il parere di chi ha condotto il format come Max Giusti.

Nelle scorse ore Striscia la Notizia ha mosso pesanti accuse sul gioco dei pacchi di Rai 1, Affari Tuoi. Secondo il tg satirico, il format oggi condotto da Stefano De Martino sarebbe “pilotato” con vincite indirizzate a mantenere un certo livello di montepremi. Ad intervenire sulla vicenda è stato Max Giusti che in passato si è trovato al timone proprio della trasmissione.

Affari Tuoi “pilotato”: le accuse di Striscia

Da tempo Striscia la Notizia aveva messo nel mirino Affari Tuoi e la sua regolarità nello svolgimento del programma. In particolare, sotto la lente di ingrandimento del tg satirico, ci sarebbero finite le vincite dei vari concorrenti che sarebbero sistemate a regola d’arte al fine di garantire spettacolo ma, allo stesso tempo, una “perdita” gestita rispettando una certa media.

Nel dettaglio Striscia aveva chiamato in causa le edizioni guidate da Flavio Insinna e Max Giusti, dove i concorrenti sarebbero riusciti ad andare a casa sempre con una media di circa 36mila euro a puntata. Lo stesso Giusti, stando alla ricostruzione del tg satirico, in precedenza aveva parlato di un “budget medio che ammontava a euro 33.000 a puntata”. Adesso, il conduttore ha rotto il silenzio intervenendo sul caso.

Il commento di Max Giusti

Durante la presentazione della commedia tv ‘Dicono di te’, il noto conduttore ha dichiarato: “Non c’è niente che non va. Ho fatto Affari Tuoi per cinque anni. Se hai fortuna e ci credi, vinci”, ha commentato Giusti come riportato da diversi organi di stampa. Giusti ha poi aggiunto: “Striscia fa il suo lavoro, a modo suo, e va rispettata. La Rai è un’azienda dritta e trasparente, non c’è niente che non vada in ‘Affari Tuoi’. Se non ci credete… andateci a giocare”.