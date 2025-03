“Affari Tuoi è pilotato”: la rivelazione e la documentazione di Striscia la Notizia

La battaglia di Striscia la Notizia contro Affari Tuoi: il tg satirico non ha dubbi sulle dinamiche del gioco attualmente condotto da Stefano De Martino.

Al netto del successo di Stefano De Martino ad Affari Tuoi, con balletti e gesti scaramantici, sul programma di Rai 1 incombono pesanti ombre. In particolare, quelle messe in evidenza da Striscia la Notizia che da tempo sta portando avanti una sorta di battaglia per fare chiarezza sulla regolarità o meno della trasmissione dei pacchi. Le ultime informazioni sottolineate del tg satirico sarebbero decisamente importanti.

“Affari Tuoi è pilotato”: le accuse di Striscia la Notizia

“Un gioco può considerarsi veramente basato sulla fortuna e non sull’abilità del giocatore solo quando per lui esistono le stesse possibilità di vincere o di perdere. Ad Affari Tuoi ciò non avviene“. Questa è la premessa che si legge sul sito ufficiale di Striscia la Notizia che riaccende i dubbi sulla trasmissione di Rai 1 e le sue edizioni, recenti e del passato.

I dubbi portati avanti da Striscia fanno riferimento ad alcune dichiarazioni del passato. “Il 24 settembre 2024, ospite del podcast Tintoria, Max Giusti fa una rivelazione clamorosa. Afferma infatti che, ai suoi tempi, si doveva assolutamente rientrare in un budget medio che ammontava a euro 33.000 a puntata”, si legge sempre sul sito del tg satirico.

Affermazioni alle quali vi era stata la risposta del Dottore del programma: “Il ‘Dottore’, l’autore del programma Pasquale Romano, in un’intervista a La Verità del 23 novembre 2024, ha invece smentito l’esistenza di un budget, sostenendo che – essendo Affari Tuoi basato sulla fortuna – le variabili sono infinite e ha quindi un’aleatorietà che nessun gioco ha”.

La presunta documentazione di Striscia

Sostenendo quindi la tesi del gioco “pilotato”, il tg satirico ha spiegato quelle che sarebbero state le sue scoperte. Secondo Striscia ci sarebbe “un vero e proprio ‘sistema’ che distribuisce quotidianamente premi di diverso valore ma, alla fine, sempre rispettosi di una media prestabilita”. In questo senso sono stati fatti alcuni esempi con le edizioni condotte da Max Giusti e anche quella di Flavio Insinna dove, nel dettaglio, nelle quattro annate da lui condotte sarebbero stato distribuiti premi per un valore di circa 36000 euro a puntata.

“La scoperta è sconvolgente – scrive Striscia sempre sul proprio sito – e porta dritti a un asserto: altro che gioco aleatorio, dove la fortuna la fa da padrona. Affari Tuoi elargisce ogni sera la vincita che gli consente di rispettare il budget e, per raggiungere tale scopo, le dinamiche ‘aleatorie’ sono per questo pilotate“. Il tg satirico, in attesa dei vari servizi sul tema, ha lasciato aperto il dubbio riguardo l’edizione in corso condotta da Stefano De Martino. “Ma sarà così anche per l’attuale edizione condotta da Stefano De Martino…?”, si legge.