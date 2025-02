Stefano De Martino, il gesto scaramantico ad Affari Tuoi funziona: cosa ha fatto

Grande protagonista ad Affari Tuoi, Stefano De Martino si conferma assoluto numero uno anche in tema “portafortuna”.

Nonostante qualche critica ricevuta anche di recente, Stefano De Martino continua ad avere grandissimo successo ad Affari Tuoi. Merito del suo stile e anche del modo di approcciare con i vari concorrenti che ogni giorni si susseguono tra i pacchi. Nel corso della recente puntata del programma, il presentatore si è poi reso protagonista di un gesto scaramantico che ha portato benissimo a chi stava giocando.

Stefano De Martino, il successo di Affari Tuoi

Protagonista a teatro con il suo spettacolo e in tv con ben due trasmissioni di successo tra Rai 1 e Rai 2, Stefano De Martino sta vivendo senza dubbio un momento magico per la sua carriera. Al netto della iniziale titubanza al momento di sostiuire Amadeus per quanto riguarda la conduzione di Affari Tuoi, il giovane presentatore si sta rivelando assolutamente all’altezza del compito.

Stefano De Martino

Il buon De Martino, infatti, dal debutto con “i pacchi” ad oggi ha visto numero di ascolti e share davvero da record confermando la bontà della scelta della Rai nel metterlo al timone di una trasmissione di successo come quella di Rai 1. Dal canto suo, Stefano ha approcciato piano piano arrivando adesso a sentirsi completamente a proprio agio al timone del programma.

Il gesto scaramantico e la vittoria di Angelo

La conferma del feeling tra Affari Tuoi e De Martino è arrivata anche di recente, quando durante una puntata, il presentatore ha deciso di compiere un gesto scaramantico per cercare di portare fortuna ad un concorrente, il signor Angelo. Esattamente come capitato in precedenza con una coppia di amiche sarde che avevano chiamato il numero del pacco del signor Angelo, infatti, l’uomo ha indossato un cappello e nel momento decisivo, De Martino ha deciso di farglielo mettere al contrario.

Si tratta di un gesto portafortuna che in molte zone d’Italia, tra cui la Sardegna, è visto come un modo per cercare di cacciare il malocchio. La decisione di Stefano di far mettere il cappello al contrario ad Angelo ha portato bene al diretto interessato (e in precedenza anche alle concorrenti sarde). Angelo, infatti, ha portato a casa ben 75mila euro.