Alcune recenti critiche a Stefano De Martino hanno portato Caterina Balivo a prendere una netta posizione sul collega in Rai.

Un nuovo programma in arrivo per Stefano De Martino. Eppure, qualche commento negativo e qualche critica, al netto del grande successo fin qui avuto, risulta esserci sempre. In questo senso, a prendere le parti del collega in Rai è stata Caterina Balivo intervenuta nel corso della recente puntata del programma da lei condotto ‘La Volta Buona’.

Stefano De Martino, i rumors dietro le quinte di Affari Tuoi

Dopo qualche dubbio su quella che sarebbe potuta essere la sua gestione di Affari Tuoi dopo Amadeus, Stefano De Martino ha dimostrato tutto il suo valore. I numeri sugli ascolti e lo share sono fin qui dalla sua parte anche se, come sempre accade nel mondo dello spettacolo, le critiche e qualche commento negativo, non mancano mai.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

In questi mesi di gestione di Affari Tuoi, infatti, De Martino ha risposto con i fatti a tutte le persone che dubitavano delle sue capacità. Anzi. Proprio il suo voler sempre fare meglio ha suscitato, dietro le quinte, qualche “malcontento”. Qualcuno, infatti, pare essersi lamentato del suo perfezionismo e del suo modo di fare, cosa che per altro non dovrebbe essere per forza un male o un difetto.

Ad ogni modo, a prendere le difese del giovane presentatore ci ha pensato una sua collega in Rai, Caterina Balivo. La conduttrice de ‘La Volta Buona’, proprio nella sua trasmissione, ha voluto commentare l’attuale successo dell’ex ballerino di Amici sostenendo come le malelingue si siano sbagliate sul suo conto.

Le critiche a De Martino e l’intervento di Caterina Balivo

La Balivo ha spiegato in tv come i criticoni di De Martino si siano sbagliati facendo le previsioni sui suoi risultati. Anzi. La conduttrice ha spiegato i miglioramenti del giovane presentatore: “Stefano ha fatto tantissima strada, anche ieri sera super ascolti…”, ha detto facendo riferimento ad Affari Tuoi ma anche a Stasera tutto è possibile. “Tutti dicevano come avrebbe fatto a sostituire Amadeus e dopo un mese l’ha fatto e come… Ricordiamoci che per mesi ha avuto un massacro mediatico“, ha detto senza girarci attorno la Balivo difendendo De Martino.