Heather Parisi risponde a Magalli e Mariotto: il videomessaggio

Dopo le scintille a distanza che l’hanno vista protagonista con alcuni colleghi, Heather Parisi torna a parlare tramite un video in diretta tv.

La dura stoccata di Giancarlo Magalli a Heather Parisi sembra essersi fatta sentire. La soubrette, infatti, dopo aver replicato tramite un post sui social che, però, ora sembra aver precisato non fosse riferito a lui, ha scelto di rispondere a voce tramite un videomessaggio andato in onda a ‘La Volta Buona’, programma di Rai 1 con Caterina Balivo. Tra le sue parole, anche un riferimento ad un’altra situazione con Guillermo Mariotto.

Le frecciate di Magalli e Mariotto

Scintille a distanza tra Giancarlo Magalli, Guillermo Mariotto e Heather Parisi. La soubrette si è trovata a dover fare i conti con alcune frasi dei due uomini soprattutto in relazione al suo “caratterino” in ambito lavorativo. I due non avevano risparmiato alcune frasi piuttosto provocatorie verso la Parisi suscitando non poche reazioni.

Nello specifico, parlando della rivalità tra la Parisi e Lorella Cuccarini, Magalli aveva spiegato: “Ho lavorato un anno con Heather Parisi e posso dire che è dura lavorare con lei, ha un brutto carattere nelle relazioni”.

Frase alla quale aveva fatto seguito una sviolinata: “Ma va detto anche che non ci sono molte persone che ballano meglio di lei”.

La replica di Heather Parisi: il videomessaggio

Ora, la Parisi ha deciso di rispondere a tono tramite un videomessaggio a ‘La Volta Buona’: “Cara Caterina, se fossi in Italia verrei subito da te, forse, potrebbe essere la volta buona per potermi togliere qualche sassolino dalla scarpa”.

In questo senso, la donna ha detto con chiaro riferimento a Magalli: “Vogliamo parlare del mio carattere? Sì, io sono nata con il DNA di una che balla mentre affonda, se fossi stata solo simpatica, mi avrebbero chiamata ‘la gentile signorina del tè’, invece no, io sono quella che accende i riflettori e, a volte, pure gli incendi e lo dico senza spocchia, perché credimi, i riflettori sono belli quando puoi decidere tu quando spegnerli”.

Successivamente, la soubrette ha parlato anche di Mariotto che la aveva descritta un po’ egocentrica: “Ho ascoltato le parole del mio ex vicino di banco, lontanissimo vicino di banco. Ricordo bene, lui era l’ultimo della fila, io ero la seconda. Tra noi il rapporto era questo: un giorno ‘buongiorno’ e l’altro ‘ma chi sei?'”, ha detto la donna.