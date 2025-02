La nota ex Velina bionda, Elena Barolo, avrebbe grande piacere a fare Ballando con le Stelle: l’appello a Milly Carlucci.

Non solo i recenti scoop “piccanti” su cosa è più volte accaduto dietro le quinte di Ballando con le Stelle, in queste ore, in vista della prossima edizione del programma, è arrivato un appello in piena regola alla conduttrice Milly Carlucci da parte di una candidata a far parte del cast dei danzatori. A farlo è stata l’ex Velina, Elena Barolo.

Elena Barolo, la passione per la danza

Ospite a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 nel salotto di Caterina Balivo, Elena Barolo, ex velina bionda di Striscia la Notizia, ha avuto modo di raccontare diversi aspetti della sua vita, privata e professionale. Con lei anche la sua collega ai tempi del tg satirico, Giorgia Palmas, con la quale ha condiviso diversi bellissimi momenti in passato.

Elena Barolo – www.donnaglamour.it

La Barolo è stata protagonista di una intervista molto particolare che ha combinato aspetti intimi e privati ad altri decisamente più frivoli. In questo senso è spiccato anche un appello a Milly Carlucci per prendere parte a Ballando con le Stelle.

L’ex Velina ha prima di tutto sottolineato di avere, da sempre, una grande passione per la danza: “Da quando sono piccola ho questa passione per la danza. Danzo da quando avevo 3 anni, è una passione. Davvero. Io che faccio la spaccata? Quando si è piccoli è più facile”.

L’appello a Milly Carlucci per Ballando con le Stelle

Tra i vari passaggi, la Barolo ha poi fatto davvero un appello alla presentatrice del programma di Rai 1 sul ballo spiegando di desiderare di volersi cimentare nella trasmissione: “Faccio un appello alla Carlucci. Non sto scherzando. Sto provando ormai da tantissimi anni… sto cercando di fare il provino per lei. Io so di essere il tassello mancante per il prossimo anno. Potrei portare quel quid che manca sul palco. Con chi vorrei ballare? Non lo so in questo momento”, ha detto ancora l’ex Velina. Staremo a vedere se Milly accetterà la sua proposta o meno.