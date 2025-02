È scomparso Karim Aga Khan IV, leader spirituale dei musulmani sciiti ismailiti. L’uomo è morto a 88 anni a Lisbona.

Discendente diretto del profeta Maometto, Karim Aga Khan IV era il 49esimo imam ereditario della comunità ismailita, che conta circa 15 milioni di fedeli. Oltre al suo ruolo religioso, era anche noto per essere un importante imprenditore e filantropo che negli anni ha costruito un impero economico che spaziava dall’allevamento di cavalli da corsa allo sviluppo della Costa Smeralda in Sardegna.

La notizia della scomparsa è stata confermata dalla sua fondazione, l’Aga Khan Development Network (AKDN), che ha dichiarato che l’imam si è spento serenamente, circondato dalla sua famiglia. Il successore sarà annunciato dopo la lettura delle sue volontà.

His Highness Prince Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49th hereditary Imam of the Shia Ismaili Muslims and direct descendant of the Prophet Muhammad (peace be upon him), passed away peacefully in Lisbon on 4 February 2025, aged 88, surrounded by his family. Prince Karim Aga Khan… pic.twitter.com/bxOyR0TyZr