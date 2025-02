Angelica Montini, presunto amore di Fedez, lascia l’Italia dopo lo scandalo sui tradimenti. Scopri cosa è successo.

In Italia non si sta parlando che dell’ultimo scandalo scoppiato tra Fedez e Chiara Ferragni dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona. Secondo l’ex re dei paparazzi, e come confermato anche dallo stesso rapper, negli ultimi anni Federico avrebbe intrattenuto un rapporto con Angelica Montini, giovane stilista appartenente alla “Milano bene”. Ma dopo lo scoppio dello scandalo che fine ha fatto?

A rivelarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia.

La decisione di Angelica Montini: lasciare l’Italia

Il clamore mediatico generato dalle dichiarazioni di Corona ha avuto un forte impatto su Angelica Montini. La giovane stilista milanese, travolta dall’attenzione pubblica, avrebbe deciso di allontanarsi dall’Italia per allontanarsi dal caos mediatico che si è scatenato.

Secondo quanto riferito dal giornalista Gabriele Parpiglia, Montini avrebbe lasciato il Paese per trasferirsi all’estero, probabilmente tra New York e Miami.

Fedez – www.donnaglamour.it

“Mi hanno detto che ha lasciato l’Italia ed è andata a New York o Miami, non lo so dove ha la casa” ha riferito Parpiglia.

Tuttavia, non ci sono notizie certe sugli spostamenti della Montini.

Le reazioni di Fedez e Chiara Ferragni

Di fronte a questo terremoto mediatico, sia Fedez che Chiara Ferragni hanno preso posizione. L’influencer ha confermato alcune delle indiscrezioni, tra cui l’ipotesi che il matrimonio fosse a rischio proprio a causa di Angelica Montini. Al contrario, Fedez ha smentito questa possibilità, e ha espresso rammarico per la diffusione di informazioni così personali.

L’attenzione sul caso rimane alta, e la decisione di Montini di lasciare l’Italia sembra essere una mossa per sfuggire alla pressione mediatica. Non è chiaro se tornerà quando il clamore si sarà placato, ma per ora la sua scelta conferma quanto l’esposizione pubblica possa avere conseguenze nella vita privata di chi, fino a poco tempo fa, era lontano dai riflettori.