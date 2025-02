Il grande ritorno de I Cesaroni e la spiegazione sull’assenza di una delle protagoniste: Eva Cudicini, ovvero l’attrice Alessandra Mastronardi.

C’è grande attesa per quello che sarà il ritorno di una delle serie tv di maggiore successo in Italia: I Cesaroni. Dopo le importanti rivelazioni di Claudio Amendola, ecco un’altra delle più importanti protagoniste della pellicola, Alessandra Mastronardi, uscire allo scoperto sull’argomento anche se, in questo caso, solo per spiegare quella che, attualmente, risulta essere la sua assenza dal cast.

Il ritorno de I Cesaroni: cosa filtra

i fan de I Cesaroni erano stati sorpresi qualche mese fa scoprendo che la famosa serie tv sarebbe tornata protagonista sul piccolo schermo. In particolare era stato Claudio Amendola a renderlo noto durante una bella e interessante intervista a Verissimo. Sebbene non siano stati forniti grandi dettagli, il pubblico era rimasto felicemente sorpreso dalla novità.

Alessandra Mastronardi – www.donnaglamour.it

Dalle informazioni trapelate, pare che le riprese possano iniziare il 25 febbraio 2025 anche se erano girate alcune voci su presunti ritardi. Per quanto concerne il cast, invece, tra i protagonisti storici della serie tv ambientato nel quartiere romano della Garbatella, sono stati confermati oltre al noto attore, Claudio Amendola, anche Antonello Fassari e Max Tortora, nei panni rispettivamente di Giulio Cesaroni, Cesare Cesaroni ed Ezio Mazzetti. Dubbie e incertezze sul resto del cast che non dovrebbe vedere la presenza di Alessandra Mastronardi, ovvero Eva Cudicini.

Alessandra Mastronardi non ci sarà: il motivo

Come riportato a Spettacolo Italiano tramite una clip video condivisa su Instagram, la Mastronardi ha parlato proprio de I Cesaroni e del grande ritorno che non le vedrà protagonista. Il motivo? Lo ha spiegato la diretta interessata: “C’è una settima serie alla quale io non parteciperò. La verità vera, nuda, cruda è che in realtà la chiamata non è mai arrivata. Non sono stata io a dire di no”, ha detto nel corso di una conferenza stampa per l’evento Nerd Show di Bologna del 2 febbraio 2025.

E ancora: “Diciamo che io ho espresso in passato un non amore verso una serie che è stata così amata. Avere uno stacco di così tanti anni, parliamo di quasi vent’anni, c’è sempre il rischio che può non piacere più. Quando ti affezioni a dei personaggi, ti affezioni anche a quel periodo storico della tua vita personale”, le sue parole.