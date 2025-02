Amici, nuovo ingresso nella scuola: le reazioni degli allievi

Nuovo ingresso nella scuola di Amici: in casetta è stato tempo di primo impatto e prime lezioni. Ecco come è andata.

Dopo aver visto la prima maglia dorata per il Serale essere assegnata, nella scuola di Amici è stato tempo di un nuovo ingresso. Il ballerino Francesco, infatti, come è stato possibile vedere nel corso dell’ultimo daytime, è entrato ufficialmente nella scuola di Canale 5 suscitando le prime reazioni e andando a svolgere le prime lezioni.

Amici, Francesco entra nella scuola

Nonostante nella scuola di Amici si stia già pensando al Serale, in classe è stato tempo di nuovi ingressi. In particolare, nel corso dell’ultimo daytime andato in onda su Canale 5, i telespettatori e fan del programma hanno potuto assistere all’approdo in casetta del ballerino Francesco, allievo del professore Emanuel Lo.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Francesco è entrato nella scuola di Amici e lo ha fatto con grande gioia e con il desiderio di mettersi subito in gioco per giocarsi le proprie carte anche al fine di entrare al Serale. Il ragazzo, come fatto vedere nel daytime odierno, ha chiesto ai nuovi compagni quali fossero state le loro prime emozioni una volta entrati in casetta dato che, dal suo punto di vista, queste erano davvero tante e inspiegabili.

“Ciao a tutti. Grazie ragazzi. Ma cosa avete provato quando siete entrati qui la prima volta?”, ha domandato Francesco. “Voi dopo quanto vi siete abituati a tutto questo?”, ha chiesto ancora il neo arrivato prima di essere accompagnato da alcuni dei compagni a fare il tour della casa, il tutto ben seguito dalle telecamere.

Le reazioni della classe e la prima lezione

Tutti gli allievi di Amici sono sembrati molto contenti dell’arrivo del ragazzo che si è subito messo a disposizione del suo maestro Emanuel Lo. Durante la prima lezione con il professore, ecco una serie di complimenti: “Penso che tu possa battere tutti. Era da un po’ che cercavo un ballerino come te e mi sei arrivato. Quando ti ho visto, ho detto: ‘è lui'”. Insomma, un ingresso ad effetto con grandi ambizioni anche in vista del Serale.