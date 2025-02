GF, sale la temperatura sotto le coperte: cosa è successo tra Helena e Javier

Avvicinamento improvviso nella Casa del Grande Fratello con Helena Prestes e Javier Martinez protagonisti. Ecco cosa è successo.

La furente discussione con Lorenzo Spolverato al GF sembra essere un lontano ricordo per Helena Prestes. La modella, infatti, nelle ultime ore sembra avere ben altri pensieri. Anzi, un altro pensiero: Javier Martinez. Tra i due concorrenti del reality, infatti, sembra esserci stato un importante avvicinamento sotto le coperte…

GF, l’avvicinamento tra Helena e Javier

Il rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez potrebbe aver preso una importante piega nella ultime ore. Infatti, dopo la recente puntata del Grande Fratello, i due si sono molto avvicinati e sotto le coperte, nella notte, qualcosa sarebbe accaduto. Tra i due, che non hanno mai nascosto un certo feeling, sembra esserci stato del tenero.

Se da una parte la Prestes ha sempre ammesso il suo forte interesse per il ragazzo, dal canto suo Javier è apparso più titubante nel ricambiare apertamente i suoi sentimenti. Tuttavia, nella ventottesima puntata, qualcosa è cambiato: il concorrente ha finalmente ammesso che per lui Helena non è solo un’amica. La conferma di questa affermazione è arrivata nelle ore seguenti quando i due sono stati protagonisti di un presunto gesto di grande affetto.

Cosa è successo sotto le coperte nella notte

Come sottolineato anche dalla stessa Mediaset, i due hanno trascorso sempre più tempo insieme e poco prima di andare a dormire, Helena si è avvicinata a Javier per la buonanotte. Durante questi momenti, tra carezze e abbracci, sembra che i due si siano scambiati un “bacio segreto” sotto le coperte.

In questo senso, una ulteriore conferma è arrivata da alcune clip sui social dove i fan hanno avuto pochi dubbi: “Si sono baciati”, “Che belli, si sono baciati finalmente”. Staremo a vedere, a questo punto, se i due vorranno uscire a tutti gli effetti allo scoperto dando vita ad una relazione nella Casa o se terranno un low profile.