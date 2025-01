“Aggressivo e maleducato”: caos al GF, c’entra Helena Prestes

Ancora scintille al Grande Fratello con alcuni recenti episodi che hanno visto Helena Prestes perdere la pazienza.

Dopo essere tornata da protagonista come concorrente del Grande Fratello, Helena Prestes è di nuovo al centro di una serie di episodi controversi che si sono verificati in queste ore nella Casa. Oltre alla confessione della modella relativamente ad alcuni suoi importanti sentimenti, la donna è stata chiama in causa da Lorenzo Spolverato che pare averla provocata con i suoi atteggiamenti.

GF, tensioni tra Helena Prestes e Lorenzo

Sempre più complicata la situazione nella Casa del Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. I due concorrenti, infatti, si sono ritrovati, ancora una volta, a litigare per alcuni comportamenti andati in scena in queste ultime ore.

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

Al netto dei rapporti che già erano tesi, la situazione attuale tra la modella e il ragazzo è davvero ai minimi storici con alcuni confronti che si sono trasformati in sfide e parole grosse.

L’ultima questione è relativa a quella che potrebbe essere una strategia di Spolverato per portare a “fare fuori” la modella.

In questo senso, stando ai telespettatori più attenti, sarebbe stato proprio Lorenzo a comunicare un cambio di pensiero per portare la Prestes all’eliminazione.

Il video in Casa e le reazioni

La questione più recente tra i due, ad ogni modo, è nata a seguito di una porta sbattuta troppo forte che avrebbe portato la Prestes ad aggredire Spolverato.

“Sei una maleducata, io sono stato aggredito, ci sono i testimoni”, ha detto Lorenzo rivolgendosi alla donna. Dal canto suo, la Prestes ha replicato: “Lui ha chiuso la porta del bagno con forza, come sempre, per provocare gli altri. L’ha chiusa con forza mentre una persona sta dormendo, lo fa apposta, gli ho detto di non farlo”.

Secondo i telespettatori e sostenitori di Helena, la colpa sarebbe di Spolverato ritenuto “aggressivo” e “maleducato” al punto che qualcuno ne avrebbe chiesto anche l’espulsione dalla Casa.