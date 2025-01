“Riflessioni necessarie ma spaventose”: Asia Argento si confessa

Interessante intervista per Asia Argento che ha raccontato alcune delle sue ultime riflessioni molto intime anche in chiave futura.

Indubbiamente si tratta di un personaggio sempre molto discusso e, spesso, criticato. Dopo le parole davvero bizzarre in merito agli alieni, Asia Argento è tornata a parlare in una bella intervista a La Stampa nella quale ha avuto modo di raccontare diversi aspetti piuttosto intimi che la riguardano, anche con uno sguardo al futuro.

Asia Argento verso i 50 anni

Si avvicina ai 50 anni Asia Argento e, anche per questo, per lei è tempo di riflessioni. A La Stampa, la nota attrice ha raccontato diversi momenti importanti vissuti e che le hanno permesso, adesso, di riflettere con attenzione dando uno sguardo al futuro.

La bella Asia si è definita una “sopravvissuta” e ha motivato tale espressione in modo chiaro: “Perché sono riuscita a rialzarmi e già questa è una cosa incredibile. Tanti sono caduti nello sconforto per molto meno, spero che la mia storia possa aiutare altri, questa sarebbe la cosa migliore. Ho preso batoste anche a causa di me stessa, per scelte che ho fatto io, però mi sono ripresa e questo vuol dire che ci si può rialzare da tutto”.

Il compagno e le riflessioni

In questo senso sono da leggersi anche le successive parole a La Stampa dove la Argento ha dato uno sguardo anche al proprio futuro, magari con un uomo accanto.

“Adesso inizio a chiedermi cosa cambierà nel lavoro, nei rapporti, se riuscirò a trovare un compagno che mi voglia bene per quello che sono e a cui io possa voler bene davvero, uno con cui condividere”, ha spiegato la donna. “Potrei anche scoprire di essere votata alla solitudine, perché sto talmente bene con i miei figli che forse non ho bisogno di altro. Tutte riflessioni necessarie, ma anche spaventose“, ha ammesso la Argento.