Annalisa, spunta il retroscena su Sanremo: la particolare reazione

Non sarà tra i big in gara a Sanremo ma Annalisa prenderà comunque parte alla kermesse musicale. In questo senso è spuntato un curioso retroscena.

Si tratta solo di una indiscrezione, eppure, per certi versi, sembra abbastanza credibile. Stiamo parlando di una voce relativa alla mancata presenza di Annalisa a Sanremo 2025. La nota artista, per altro apparsa in modo inedito in tv di recente, avrebbe detto no alla kermesse e al ruolo di co-conduttrice per una ragione curiosa relativa al cast scelto.

Annalisa e Sanremo: cosa filtra

In tanti hanno parlato di chi si troverà accanto a Carlo Conti per condurre il Festival di Sanremo 2025. In questo senso si era fatto anche il nome di Annalisa.

La nota artista pare non prenderà parte alla kermesse sotto queste “vesti” ma lo farà unicamente nella serata dei duetti con Giorgia.

Annalisa – www.donnaglamour.it

La donna salirà sul palco dell’Ariston per accompagnare Giorgia, in gara tra i big, sulle note di Skyfall. Probabilmente quella resterà la sua unica apparizione alla kermesse musicale.

Niente ruolo da co-conduttrice quindi, come invece qualcuno aveva ipotizzato.

Proprio su questo argomento, Novella 2000 avrebbe svelato un curioso retroscena legato ad un “no” detto dall’artista.

Il retroscena sul “no” alla kermesse

Secondo quanto si legge sulla versione online di Novella 2000 che cita la versione cartacea del media, Annalisa avrebbe deciso di dire di “no” alla co-conduzione di Sanremo con Conti per i nomi già scelti dal presentatore.

“Più succosa l’indiscrezione che riguarda una cantante considerata da molti come papabile co-conduttrice: Annalisa”, si legge su Novella 2000. “Cosa dicono le persone informate sui fatti? Che dopo aver scoperto chi sarebbero stati i nomi con cui avrebbe dovuto condividere il palco dell’Ariston, pare (sottolineiamo pare) abbia detto: ‘Io con quelli non ci salgo’”.

Il media ha fatto notare che si tratti solo di una indiscrezione, eppure, come spesso accade in certe situazioni, un fondo di verità potrebbe esserci.