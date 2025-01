“Era bloccato”: l’aneddoto di Gerry Scotti su Carlo Conti

Lo vedremo sul palco del Festival di Sanremo 2025: Gerry Scotti ha svelato un simpatico aneddoto relativo alla chiamata di Carlo Conti.

Un debutto importante, al netto di una carriera alle spalle di grande rilevanza. Stiamo parlando di Gerry Scotti e della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Il noto conduttore ha accettato l’invito di Carlo Conti per essere co-conduttore e lo ha fatto chiarendo tutto anche sul suo cachet in occasione della kermesse. Intervistato dal Corriere della Sera, il presentatore e volto Mediaset ha poi svelato alcuni aneddoti proprio relativi alla chiamata del direttore artistico dell’evento musicale.

Gerry Scotti e l’esperienza a Sanremo 2025

Tra i primi passaggi dell’intervista al Corriere della Sera, Gerry Scotti ha spiegato di essere estremamente felice di poter prendere parte ad un evento importante come il Festival di Sanremo: “Non è mai troppo tardi. Lo dicevo da tempo: chissà che intorno ai 70 non me lo chiedano. È successo davvero”, ha detto.

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

“Io sono veramente l’italiano medio, io sono Gerry Scotti perché rappresento l’italiano medio. Sanremo è la mamma e il papà nei primi anni della mia vita, negli anni a seguire le serate da vedere con gli amici, è l’appuntamento da non perdere”, ha proseguito ancora il famoso conduttore.

E ancora in merito alla kermesse: “Almeno la prima serata – con tutte le canzoni – e l’ultima – dove si decide chi vince – sono una costante della mia vita”,

Carlo Conti “bloccato” sul telefono: l’aneddoto

Molto interessante anche il retroscena raccontato sulla telefonata ricevuta da Carlo Conti per chiedergli di diventare co-conduttore.

Gerry, in questo senso, ha spiegato di essere stato contattato anche in passato da Amadeus: “Due volte. Con la stessa cordialità e lo stesso spirito di Carlo. Un anno ero in Polonia a registrare Chi vuol essere milionario?, c’era un clima terribile, sarei dovuto andare e tornare in aereo in mezzo alla tormenta di neve. Dico la verità: non ho avuto il coraggio. Anche la seconda volta è arrivato un gentile invito, ma alla fine non sono andato”.

Ma alla fine in questa annata c’è stata finalmente l’occasione giusta: “Carlo quest’anno mi ha trovato nel giro buono, è stato diretto: ‘datemi una mano che ho 30 canzoni da presentare se no sembro un jukebox'”.

E proprio sull’invito ricevuto: “Carlo mi cercava da giorni ma sul mio telefono il suo contatto era bloccato. Non so chi sia stato, forse mia nipote per sbaglio. Così lui mi cercava e non riusciva a parlarmi. Mi ha dovuto contattare da un altro cellulare”, ha svelato Scotti.