Gerry Scotti sarà il co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2025: svelato il cachet sorprendente.

Carlo Conti ha annunciato i co-conduttori che lo affiancheranno nella prima serata del Festival di Sanremo 2025: Antonella Clerici e Gerry Scotti. Nessuno si aspettava che il celebre e amatissimo volto di Mediaset sarebbe passato (solo per una sera) alla tv pubblica, e in molti si sono chiesti per quanti soldi ha accettato questa nuova sfida.

A rivelare i dettagli del suo cachet per Sanremo 2025 è stato lo stesso conduttore televisivo, e ciò che ha detto ha lasciato tutti senza parole.

Sanremo 2025: il cachet di Gerry Scotti

La notizia, diffusa ieri, ha già fatto il giro del web, ma a stupire è stata la decisione di Scotti di partecipare senza cachet. “Vado in amicizia“, ha dichiarato il conduttore al sito ANSA, che ha rivelato come la sua presenza al Festival sia una scelta legata più al piacere personale che a motivazioni economiche. “È bello poterselo permettere” ha aggiunto.

Gerry Scotti ha spiegato che ottenere il permesso da Mediaset per partecipare a Sanremo è stato semplice e veloce. “Il mio editore ci ha messo 20 secondi a dirmi di sì” ha raccontato.

Gerry Scotti

“La domanda è stata: ti fa piacere? Ci tieni? Io ho risposto di sì. E allora vai, siamo felici anche noi, è stata la risposta di Pier Silvio. Forse perché era un via libera solo per una serata” ha scherzato Scotti.

Gerry Scotti al Festival di Sanremo: un debutto atteso da anni

Nonostante il suo nome sia stato spesso associato al Festival, questa è la prima volta che Gerry Scotti partecipa attivamente. “Stavolta ho pensato: togliamoci questo sfizio” ha dichiarato, aggiungendo che la presenza di Carlo Conti e Antonella Clerici ha reso l’idea ancora più allettante.

Per Scotti, Sanremo rappresenta un evento unico, e lo ha definito “Il programma nazional popolare per eccellenza“. Questa collaborazione, basata su amicizia e stima reciproca, promette di regalare al pubblico una serata indimenticabile.