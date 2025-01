Elodie parla del suo passato e delle fregature che ha subìto, poi su Iannone: “Avevo pregiudizi, poi mi sono innamorata”.

Elodie si prepara a salire ancora una volta sul palco dell’Ariston portando il suo brano Dimenticarsi alle 7. Ma prima di tornare al Festival di Sanremo 2025, la cantante si è aperta in una lunga intervista a La Repubblica in cui ha rivelato alcuni dettagli inediti del suo passato.

Tra rivelazioni sul passato e parole piene d’affetto per il compagno Andrea Iannone, Elodie ha condiviso aspetti inediti del suo vissuto e della sua relazione.

Elodie confessa: “Con Andrea Iannone mi sono innamorata subito”

Elodie ha ricordato come la storia d’amore con il pilota motociclistico Andrea Iannone, iniziata nell’ottobre del 2022, l’abbia travolta in modo inaspettato.

Nonostante i pregiudizi iniziali, in soli due giorni si è ritrovata completamente innamorata di lui. “Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui” ha rivelato.

Elodie

La cantante ha spiegato che ciò che l’ha conquistata è stato il carattere gentile e il senso dell’umorismo di Iannone: “Credo negli uomini non nevrotici, gentili, che sanno ridere e far ridere gli altri. Andrea ha queste qualità e per me è unico“.

Elodie ha anche sottolineato come la loro relazione sia un equilibrio tra somiglianze e differenze che si compensano perfettamente.

Elodie confessa: “Non mi vergogno del mio passato”

Parlando della sua vita, Elodie ha affrontato il tema delle delusioni e delle esperienze che l’hanno segnata: “Sono stata fregata spesso. Oggi sono più attenta e sospettosa, perché essere ingannati non è una bella sensazione“.

La cantante ha anche ribadito l’importanza di essere autentici e di rispettare gli altri, valori per lei fondamentali: “Non mi vergogno di niente, né del mio passato né del mio presente. La verità e l’onestà sono la base di tutto“.