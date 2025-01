Massimo Ranieri avvisa i fan su Instagram: “Attenti alle truffe online, non sono io a chiedervi soldi su Facebook”.

“Messaggio importantissimo” scrive Massimo Ranieri su Instagram sotto il video pubblicato nelle scorse ore. Il cantante, presto sul palco dell’Ariston, è stato costretto a intervenire personalmente per denunciare una truffa che ha coinvolto il suo nome. Attraverso il video pubblicato su Instagram, il celebre cantante napoletano ha messo in guardia i fan da richieste di denaro false circolanti su Facebook. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Truffa a nome di Massimo Ranieri: l’appello del cantante

“Non sono io a chiedervi soldi sul web” ha dichiarato Ranieri nel video pubblicato sui social, visibilmente irritato dalla situazione.

Secondo quanto emerso, i truffatori avrebbero utilizzato il nome di Massimo Ranieri per chiedere denaro ai fan attraverso presunte tessere da pagare immediatamente online.

Una strategia subdola mirata a sfruttare la buona fede delle persone. Ranieri, con oltre 14 milioni di dischi venduti durante la sua carriera, ha voluto chiarire ogni dubbio: “Non mandate nulla, è tutto falso“.

L’importanza della prevenzione: “Non cadete nella rete”

Nel suo messaggio, Ranieri ha ribadito l’importanza di non cedere a queste richieste. “So che siete più intelligenti e astuti di loro” ha aggiunto, e ha invitato i fan a non lasciarsi ingannare. Il cantante, noto per successi intramontabili come Perdere l’amore, ha mostrato il suo disappunto verso chi sfrutta la sua notorietà per scopi fraudolenti.

Nonostante l’amarezza per la vicenda, Massimo Ranieri ha approfittato dell’occasione per annunciare la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, in programma dall’11 al 15 febbraio. Il cantante porterà in gara il brano Tra le mani un cuore, già molto apprezzato dalla critica nei pre-ascolti. Un ritorno atteso, che segue la sua vittoria del 1989 con il celebre Perdere l’amore.