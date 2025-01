Carlo Conti rompe il silenzio sul caso Emis Killa: il messaggio

Dopo l’annuncio di Emis Killa di rinunciare alla sua partecipazione a Sanremo 2025 è arrivato il commento di Carlo Conti.

Ore movimentate per quanto riguarda il Festival di Sanremo 2025. Infatti, a pochi giorni dall’inizio della kermesse musicale, Emis Killa ha preso una importante decisione comunicandola via social. Le parole dell’artista hanno portato anche Carlo Conti a dover intervenire per dire la sua non senza una certa dose di amarezza.

Emis Killa, la decisione su Sanremo 2025

Nel corso delle ultime ore, Emis Killa ha comunicato di aver preso una importante decisione in vista del Festival di Sanremo 2025 al quale, inizialmente, avrebbe dovuto partecipare.

L’artista ha spiegato che, a seguito del caso legato ai suoi rapporto con gli Ultrà di Inter e Milan, non prenderà parte all’evento dell’Ariston.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

Il giovane rapper ha sottolineato: “Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare“.

“Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi […]”, ha proseguito l’artista.

Il commento di Carlo Conti

Le parole di Emis Killa hanno inevitabilmente portato anche il direttore artistico della kermesse musicale a parlare. Tramite un post su Instagram, infatti, Carlo Conti, riportando le parole del giovane artista, ha detto la sua. “Prendo atto con rammarico della decisione di Emis Killa di ritirarsi da Sanremo.

Comprendo il suo stato d’animo che non gli consente di vivere al meglio e con serenità la settimana di musica al festival”.

Al momento non sono state informazioni su eventuali sostituzioni anche se sembra poco probabile che questo possa accadere.