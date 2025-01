L’annuncio dell’artista Emis Killa dopo le vicende che lo hanno riguardato: il passo indietro sulla partecipazione a Sanremo 2025.

Non è ancora iniziato ma il Festival di Sanremo 2025 fa già molto parlare. Non solo la querelle sui duetti con binomio Fedez-Masini che ha generato svariate reazioni, tra cui quella sorprendente di Chiara Ferragni, ma anche il caso legato a Emis Killa che ha preso una importante decisione sulla sua partecipazione alla kermesse musicale dopo le indagini che riguardano i suoi rapporti con gli Ultrà di Milan e Inter.

Emis Killa, lo sfogo social

Attraverso una storia su Instagram, Emis Killa ha deciso di rompere il silenzio dopo le tante voci sul suo conto facendo chiarezza sia sulla personale vicenda legata alle indagini sui suoi rapporti con gli Ultrà di Inter e Milan ma anche sulla partecipazione al Festival di Sanremo 2025.

Emis Killa – www.donnaglamour.it

“Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici”, le parole dell’artista.

La rinuncia a Sanremo 2025

Lo sfogo di Emis è andato avanti annunciando il ritiro dalla kermesse musicale: “Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare“, ha affermato l’artista in modo amaro.

“Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest’anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara”, ha concluso il giovane nel suo pensiero social.