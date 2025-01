Carlo Conti ha svelato nuovi retroscena sul Festival di Sanremo 2025: Blanco ha rifiutato il suo invito a tornare sull’Ariston.

Manca pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo 2025 che prenderà il via martedì 11 febbraio, e non mancano i colpi di scena. Carlo Conti, nelle ultime interviste, ha rivelato nuovi dettagli inediti sulla preparazione del Festival, e ha raccontato aneddoti inaspettati.

Dopo lo spoiler della scenografia dell’Ariston, la kermesse canora torna ad attirare l’attenzione per le nuove dichiarazioni del direttore artistico. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Gerry Scotti e Antonella Clerici: “Una grande amicizia”

Carlo Conti durante le serate sarà affiancato da alcuni dei suoi amici più cari, pronti a rendere ancora più speciale il palco del teatro Ariston. Tra gli ospiti più attesi ci sono Alessia Marcuzzi, Gerry Scotti, Antonella Clerici, Geppi Cucciari e Cristiano Malgioglio.

Gerry Scotti, alla sua prima esperienza a Sanremo, ha espresso tutta la sua emozione: “Un sogno che si avvera a 68 anni“, ha dichiarato.

Carlo Conti

Il conduttore ha raccontato che la scelta di Antonella Clerici è stata naturale, data la lunga e consolidata amicizia tra i due. Insieme a loro, però, un’assenza pesante sarà quella di Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018, che Conti ha voluto ricordare come “il quarto amico” che sarebbe dovuto essere presente sul palco.

Carlo Conti parla del rifiuto di Blanco: un tabù da sfatare

Nonostante le aspettative, uno degli artisti più chiacchierati degli ultimi anni, Blanco, non prenderà parte a Sanremo 2025. Carlo Conti ha rivelato di aver invitato Blanco, ma di aver ricevuto un rifiuto.

Il motivo? L’artista non se la sente ancora di tornare sul palco di Sanremo: “Mi sarebbe piaciuto molto se si fosse presentato: ancora non se la sente di tornare su quel palco che lo ha scottato, dove non ha vissuto una bella esperienza, ma mi auguro che presto voglia sfatare questo tabù” ha rivelato Conti.

Nonostante ciò, Blanco sarà comunque presente come autore di ben tre brani, tra cui quello di Giorgia.