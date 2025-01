A poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo spuntano immagini inedite della nuova scenografia: piovono critiche sui social.

A due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2025, l’attesa cresce tra fan e appassionati.

Con la data di inizio fissata per il 13 febbraio 2025, il Festival è ormai alle porte. I Big in gara stanno ultimando le prove sul prestigioso palco dell’Ariston, mentre Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di questa edizione, ha già svelato alcune anticipazioni. Tra queste, i brani che verranno interpretati nella serata dedicata alle cover e ai duetti, che si preannuncia un momento imperdibile per il pubblico, come l’attesissimo duetto di Fedez e Marco Masini che interpreteranno il brano “Bella Stronza”.

Ma notizia del giorno riguarda la scenografia del palco, che è stata spoilerata grazie a una foto pubblicata online. Scopriamo tutti i dettagli.

Sanremo 2025: spoiler della scenografia del palco

La scenografia, un elemento chiave dell’evento, ha già catturato l’attenzione degli utenti sui social, dove l’immagine spoilerata sta facendo il giro del web.

Pubblicata dal quotidiano Il Secolo XIX, l’immagine scattata all’interno del Teatro Ariston rivela un’anteprima della struttura completa.

Il Secolo XIX spoilera la scenografia di #Sanremo2025 pic.twitter.com/HJjQFVPSc2 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 28, 2025

Secondo quanto mostrato, il design del palco combina modernità e tradizione, con effetti scenografici che esalteranno le esibizioni dei cantanti.

Piovono critiche sulla scenografia di Sanremo

Sotto al post pubblicato su X sono subito spuntati decine di commenti sulla nuova scenografia scelta per la kermesse musicale.

“Che brutta scenografia” scrive qualcuno, mentre qualcun altro scrive “Sempre la solita minestra“.

Tra i commenti si legge ancora: “Wow che spoiler sempre la stessa cosa“. Pare quindi che gli utenti non abbiano trovato grandi differenze tra la nuova scenografia e quelle degli anni passati.

Ma per scoprire nel dettaglio la nuova scenografia non ci resta che attendere l’inizio del Festival.